Nintendo Direct già a Luglio: spunta l’ipotesi

La nuova console di casa Nintendo e ormai tra noi da diverso tempo e la sua estate sembra pronta a diventare più calda e che mai, non soltanto perché recentemente è uscito il nuovo Donkey kong Bananza, ma anche perché molto presto dovrebbe esserci un nuovo Nintendo direct, si tratta di un’ipotesi emersa già a fine giugno che però torna a farsi nuovamente interessante, a parlarne è stato il noto Insider Nate the Hate che è Solito offrire anticipazioni decisamente molto precise per quanto riguarda le mosse del colosso di Kyoto, le sue ultime dichiarazioni hanno confermato che il Direct di luglio ci sarà senza però svelarne nella data nei contributi.

Un calendario decisamente pieno

Sembra che la scelta del periodo di tempo non sia casuale, Nintendo pubblicherà infatti il report trimestrale per quanto riguarda gli utili il 1 agosto e ovviamente un direct in prossimità di quella data potrebbe servire a rassicurare gli investitori sull’ecosistema in arrivo da parte della società, ovviamente sebbene la fonte sia decisamente tra le più affidabili di questo panorama c’è da prendere il tutto con cautela, ricordiamo infatti che per il 22 luglio è anche fissato il Pokémon Presents che aggiunge complessità al calendario.

Di conseguenza, se dovesse esserci un direct a luglio sarà molto probabilmente a ridosso dell’evento dedicato ai piccoli mostriciattoli tascabili, effettivamente Nintendo non è molto nuova a questo tipo di soluzioni, già in passato infatti ha fatto attività simili, probabilmente la conferma di un eventuale direct arriverebbe a poche ore proprio dal direct stesso, replicando una strategia alla quale la società ci ha già abituati.

Non rimane dunque che attendere per capire cosa farà la società, molto probabilmente nel caso assisteremo all’annuncio o comunque alla dichiarazione di informazioni in più per quanto riguarda titoli come Metroid Prime 4: Beyond con qualche assaggio su ulteriori titoli, first party, il tutto ovviamente per continuare a spingere sulle vendite dell’hardware che continuano ad andare più che bene.