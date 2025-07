Honor, lo smartphone costa solo 45 euro su ALIEXPRESS

Tutti gli utenti possono risparmiare direttamente su AliExpress, approfittando dei tantissimi sconti che l’azienda mette a disposizione, e che sono perfetti per accedere alla tecnologia di ultima generazione, spendendo comunque relativamente poco, e godendo di prestazioni ben superiori al normale. E’ questo il caso dello smartphone Honor 8X, un prodotto che addirittura viene a costare solamente 45,56 euro.

La prima cosa da sapere, ed è giusto sottolinearlo, non è uno smartphone recente, è ormai sul mercato da qualche anno, ed era facile immaginarlo proprio per il suo prezzo finale di vendita. A prescindere da ciò, le dimensioni sono leggermente inferiori rispetto agli standard attuali, raggiungendo 160,4 x 76,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 175 grammi. Il processore è realizzato da Huawei, trattasi dell’HiSilicon Kirin 710, un octa-core che si appoggia ad una frequenza di clock di 2,2GHz, con alle spalle GPU mali-G51 MP4, ed anche una configurazione che prevede 4GB di RAM con 64GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 400GB).

Il display è un IPS LCD, abbastanza classico in prestazioni e tecnologia, da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, appoggiandosi comunque a 16 milioni di colori ed una densità di 397 ppi. E’ chiaro che scattare buone istantanee non sia il suo punto di forza, essendo presenti nella parte posteriore due sensori: da 20 megapixel per il principale e da 2 megapixel ultragrandangolare per il secondario.

Honor, che occasione con la promozione su AliExpress

Il plus di acquistare questo smartphone è sicuramente rappresentato dal prezzo, difatti di base costerebbe 82,73 euro, ma solamente per questo periodo su AliExpress è stato attivato uno sconto effettivo del 44%, per arrivare così a dover sostenere un investimento finale di 45,56 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

La spedizione, come anticipato, avviene direttamente dall’Italia, con consegna in tempi ridottissimi e garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.