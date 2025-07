Idrogeno liquido a temperatura ambiente: la rivoluzione energetica

L’idrogeno liquido è da tempo considerato uno dei vettori energetici più promettenti, grazie all’elevata quantità di calore e ai vantaggi per l’ambiente. Tuttavia, il bisogno di mantenerlo a temperature molto basse (intorno a –253 °C) ha sempre rappresentato un ostacolo importante, rendendo il trasporto e lo stoccaggio molto costosi. Di recente, un gruppo di ricercatori ha sviluppato un metodo innovativo che permette di mantenere l’idrogeno liquido a temperature vicine a quella ambiente, grazie a materiali speciali e al controllo della pressione.

Come funziona l’innovazione del nuovo sistema per conservare l’idrogeno liquido e quali impatti ha

Il sistema utilizza microstrutture porose e rivestimenti dalla struttura particolarmente piccola che stabilizzano l’idrogeno liquido grazie ai fenomeni di assorbimento e alla pressione interna. In questo modo, l’idrogeno resta in forma liquida anche a temperature nettamente superiori rispetto a quelle standard, senza bisogno di ricorrere alla criogenia. Questo modifica radicalmente il panorama della mobilità sostenibile poiché garantisce stoccaggio più semplice, costi ridotti e maggior sicurezza.

Per il settore dei trasporti, in particolare autoveicoli a celle a combustibile e navi, l’impatto di questa rivoluzione energetica è enorme. Potrebbero diventare d’uso comune i serbatoi compatti, sicuri e riutilizzabili senza complessi sistemi di raffreddamento. Oltre a questo, l’energia rinnovabile prodotta da fonti eoliche o solari in eccesso potrebbe essere facilmente convertita in idrogeno liquido e stoccata localmente, superando il problema dell’intermittenza che spesso colpisce l’energia sostenibile. Anche l’industria pesante, che necessita di idrogeno per portare a termine i processi chimici o siderurgici, potrebbe trarre vantaggio, soprattutto dai costi di trasporto ridotti e la gestione drasticamente più semplice.

In definitiva, questo progresso tecnologico rende finalmente tangibile quella che finora era quasi pura utopia, ossia la possibilità di realizzare un sistema energetico basato su idrogeno liquido che sia semplice, economico e sicuro. E soprattutto, che sia adatto a ridurre drasticamente le emissioni di CO₂ in molti settori.