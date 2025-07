HBO Max: torna il nome originale per il servizio streaming

Con un gesto che sa di riconciliazione più che di semplice strategia, Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente il ritorno del marchio HBO Max. Scelta che ha posto fine all’esperimento del rebranding che aveva portato alla nascita di “Max“. Una decisione, quest’ultima, che fin dal principio aveva suscitato critiche e incomprensioni. Togliendo visibilità a un nome, HBO, che per milioni di spettatori rappresenta una garanzia di qualità televisiva. Ora che il cambiamento è realtà, è evidente come il tentativo di allargare il pubblico a scapito dell’identità originaria della piattaforma non ha raggiunto i risultati sperati. Il sito web max.com rimanda direttamente a hbomax.com. Mentre le applicazioni per dispositivi mobili sono state aggiornate automaticamente. L’interfaccia, le funzioni e i contenuti non cambiano, ma la denominazione sì.

Torna di nuovo HBO Max: ecco i dettagli sul cambiamento

Il ritorno a HBO Max viene quindi percepito non solo come una correzione di rotta, ma come un segnale di ascolto da parte dell’azienda. Nel frattempo, Warner Bros. Discovery guarda al futuro con una riorganizzazione ambiziosa. L’azienda ha, infatti, annunciato un piano di scissione che darà vita a due realtà distinte. Una focalizzata sui contenuti premium, tra cui HBO, cinema e serie TV, l’altra concentrata sul giornalismo e lo sport, con brand come CNN e Discovery.

Quando, nel 2023, la neonata Warner Bros. Discovery decise di adottare il nome Max, l’intenzione era quella di creare un contenitore più ampio. In grado di accogliere tanto le serie e i film firmati HBO quanto i contenuti factual e di intrattenimento di Discovery. Eppure, l’assenza del nome HBO ha avuto un effetto imprevisto. La piattaforma è apparsa anonima, priva di quella identità che negli anni aveva reso HBO sinonimo di eccellenza narrativa. Il pubblico non ha reagito con entusiasmo. Anzi, il web si è popolato rapidamente di meme, battute e critiche sulla decisione di abbandonare un marchio tanto prestigioso nel settore streaming.