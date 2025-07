Apple: nessun problema con i display BOE

Una nuova disputa legale scuote il mondo dell’elettronica di consumo. Samsung e BOE si affrontano in tribunale per questioni legate alla proprietà intellettuale sui pannelli OLED. Secondo le accuse mosse dall’azienda sudcoreana, la concorrente cinese avrebbe utilizzato tecnologie coperte da brevetto. Il tutto senza autorizzazione. Samsung, dunque, ha portato la questione alla International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti. L’ente ha espresso una prima valutazione favorevole a Samsung, decretando un blocco alle importazioni di display prodotti da BOE. Il provvedimento ha attirato subito l’attenzione. Ciò soprattutto per le potenziali ripercussioni su Apple. L’azienda di Cupertino, infatti, si serve proprio di BOE per produrre alcuni dei display destinati agli iPhone non Pro. Il rischio, apparentemente concreto, era che Apple potesse subire un’interruzione nelle forniture. Eppure, l’azienda ha subito rassicurato il pubblico, affermando che l’ordinanza dell’ITC non avrà alcun effetto sui suoi prodotti.

Apple: nessun problemi con i dispositivi con display BOE

Da sottolineare che Cupertino ha costruito la propria rete di approvvigionamento in modo da ridurre al minimo il rischio di blocchi o ritardi. Apple non si affida mai ad un solo produttore per i componenti fondamentali dei suoi dispositivi. Tale approccio diversificato si è rivelato ancora una volta utile.

Anche se Apple non è formalmente coinvolta nel procedimento, vale la pena ricordare che in passato è già stata toccata da decisioni della ITC. Un esempio rilevante è il blocco temporaneo di alcuni Apple Watch, in seguito a una disputa legale con Masimo. La vicenda attuale conferma che le battaglie legali sui brevetti rimangono un elemento centrale nei rapporti tra i grandi protagonisti del settore tecnologico. Si tratta, infatti, di eventi che possono avere effetti rilevanti anche su aziende che, apparentemente, non sono parte in causa.

Inoltre, è importante sottolineare che Cupertino, anche se ha presentato una dichiarazione ufficiale sull’accaduto, non ha rilasciato ulteriori chiarimenti. La riservatezza lascia spazio a ipotesi: probabilmente i pannelli BOE impiegati da Apple non rientrano tra quelli che violano i brevetti contesi. Ma mancano conferme precise.