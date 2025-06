AirPods Pro 3 svelati accidentalmente da Apple, colpa di iOS 26

Apple non ha ancora annunciato ufficialmente i nuovi AirPods Pro 3, ma il loro nome compare già nel codice della prima beta di iOS 26. A individuarlo è stato Steve Moser, noto analista e collaboratore di MacRumors, che ha segnalato la presenza esplicita del modello tra i riferimenti del sistema operativo attualmente in fase di test.

Questo elemento rafforza le ipotesi già circolate nelle scorse settimane. In un altro software Apple, infatti, era stata rilevata la dicitura “AirPods Pro 2 o successivi”, lasciando intendere che l’arrivo di una nuova generazione fosse già nei piani. Ora, con un’indicazione diretta nel codice, l’ipotesi di un lancio nel 2025 appare ancora più solida.

Possibile presentazione a settembre con i nuovi iPhone 17

Considerando la tradizionale tabella di marcia dell’azienda, è plausibile che gli AirPods Pro 3 vengano presentati in autunno, in occasione dell’evento dedicato a iPhone 17. Un debutto congiunto non sarebbe inedito: Apple ha già adottato questa strategia in passato, accorpando più novità hardware all’interno dello stesso keynote.

Per ora non sono emersi dettagli tecnici sulle funzionalità o sul design dei nuovi auricolari. Tuttavia, guardando all’evoluzione delle precedenti versioni, ci si può aspettare miglioramenti nel comparto audio, una gestione più avanzata della cancellazione attiva del rumore, e un’integrazione ancora più profonda con le funzioni di intelligenza artificialeintrodotte da iOS 26.

AirPods sempre più centrali nell’ecosistema Apple

Durante la WWDC 2025, Apple ha lasciato intendere che i suoi auricolari assumeranno un ruolo sempre più versatile. Saranno diverse le funzionalità che gli utenti potranno sfruttare lato comunicazione, così come per la produttività e per creare dei contenuti.si parla insistentemente in questi giorni della registrazione audio in qualità elevata ad esempio, e dell’utilizzo degli AirPods come strumenti di controllo remoto per funzioni come la fotocamera.

In attesa di conferme ufficiali, l’apparizione del nome “AirPods Pro 3” nel codice di iOS 26 rappresenta un segnale chiaro: la nuova generazione è in arrivo.