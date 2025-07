Windows 11, bug del Firewall ancora senza soluzione: Microsoft fa marcia indietro

Dopo settimane di segnalazioni da parte degli utenti, Microsoft ha confermato che il bug del Firewall su Windows 11 non è stato ancora corretto. Nonostante una precedente comunicazione ufficiale parlasse di risoluzione avvenuta con la patch dell’8 luglio (KB5062553), l’azienda è stata costretta a rettificare. La modifica dello stato da “Confermato” a “Risolto” è avvenuta per errore, senza che fosse stato rilasciato alcun fix reale.

Un bug fastidioso ma non pericoloso per Windows 11 e gli utenti

Il problema è stato rilevato per la prima volta a giugno 2025, in seguito all’installazione della build KB5060829 per la versione 24H2 di Windows 11. Da quel momento, numerosi utenti hanno notato un comportamento anomalo del sistema: un avviso del Firewall con Advanced Security, visualizzato all’avvio o al riavvio, che segnala l’evento 2042 con la dicitura “More data is available”.

Secondo Microsoft, si tratta di un falso positivo causato da una funzionalità interna ancora in fase di test. L’anomalia, pur comparendo a livello di log, non influisce sul funzionamento del sistema, né mette a rischio la sicurezza. L’azienda ha definito l’errore come puramente estetico, invitando gli utenti a ignorarlo fino all’arrivo della patch correttiva.

Cronologia dell’errore e prossimo aggiornamento per Windows 11

Microsoft ha fornito un riepilogo della situazione che servirà agli utenti per avere più chiara la questione. Eccolo qui:

Giugno 2025: rilascio della KB5060829, primi avvisi dell’evento 2042;

Fine giugno: conferma del problema come falso positivo;

8 luglio 2025: aggiornamento KB5062553 e comunicazione errata di risoluzione;

Giorni successivi: ritorno dello stato a “Confermato” e impegno per un fix.

La patch definitiva è attesa nelle prossime settimane, anche se non è stata fornita una data specifica. Intanto, gli utenti possono continuare a utilizzare il sistema in tutta sicurezza, senza timori di instabilità o malfunzionamenti. Sicuramente ci saranno delle novità durante i prossimi giorni che serviranno a chiarire ancora di più quello che sta accadendo.