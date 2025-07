Truffa e-mail: ci sono dei messaggi pericolosi, possono svuotarvi il conto

È stata segnalata da diversi utenti una nuova truffa che purtroppo non arriva da sola. Oggi sono due i messaggi che vogliamo segnalare ai nostri lettori per evitare che possano cascare nei tranelli del web che spesso risultano molto più difficili da debellare del solito.

Truffa: possono essere diversi i messaggi in arrivo, eccone alcuni

Il primo messaggio fa credere alle persone di poter ricevere un depuratore funzionante per l’acqua, argomento che sta andando per la maggiore nell’ultimo periodo ed è proprio per questo motivo che potrebbe attecchire sulle povere vittime. Il testo dal quale bisogna stare alla larga è proprio quello che trovate qui in basso:

“SVUOTIAMO IL MAGAZZINO!

Regaliamo 92 depuratori

ai primi che ci contattano

clessidra

92 DEPURATORI REVISIONATI,

SEMINUOVI E FUNZIONANTI

Si hai capito bene! Sono purificatori d’acqua in regalo!

Solo 92 pezzi.

Di seguito ti spieghiamo il perché e cosa ti chiediamo in cambio.

Sono tutti erogatori/depuratori d’acqua, modelli del 2023,

provenienti da fiere ed esposizioni!

Sono tutti revisionati, funzionanti e la qualità dellafiltrazione è garantita al 100%.

SCOPRI DI PIÙ

Logo IWMRecensioni Trustpilot

Silvia dice su di noi:

Cliente da circa 10 anni

<< Dopo un’attenta ricerca e dopo aver sentito diversi consulenti abbiamo deciso di affidarci all’esperienza pluriennale di IWM. Il consulente Sig. Varinelli è stato molto cortese, simpatico e paziente e ha saputo consigliarci al meglio. Abbiamo amici che si sono affidati a loro anni fa e si trovano benissimo. Non vediamo l’ora di iniziare ad utilizzarlo. >>“.

In realtà c’è anche un altro messaggio, il quale ha una natura totalmente diversa ma che può essere ugualmente pericoloso:

“Sono sicuro di avere ancora un corpo sexy alla mia età.

Mi sono iscritto qui per dare libero sfogo a tutti i miei desideri repressi.

Voglio un uomo che possa usare la mia esperienza in camera da letto.

Spero che tu non me lo neghi, ti voglio.

Propongo di trovarmi nel mio profilo Ilene-kiss96, qui parleremo di tutto in chat.

Divertiti, ama Ilene.”