Su WhatsApp arrivano le domande interattive

La piattaforma di messaggistica WhatsApp è di proprietà di Meta. E continua ad evolversi. Non si ferma all’aver introdotto reazioni, sondaggi e notifiche personalizzate nei canali. Ma ora l’app punta a una comunicazione davvero bidirezionale. Con l’ultima versione beta per Android (v2.25.21.4), è in fase di sviluppo una funzione che permetterà agli amministratori dei canali di pubblicare domande aperte. Offrendo così agli utenti la possibilità di rispondere liberamente con un testo scritto.

Strumento utile per la community, ma anche per l’espansione di WhatsApp

C’è una differenza con i sondaggi con opzioni predefinite. Poiché le nuove domande vogliono stimolare le risposte autentiche. Gli amministratori potranno accedere alla nuova funzione tramite il menu degli allegati. Qui troveranno la voce “Domande”. Una volta pubblicata la richiesta, gli iscritti al canale potranno rispondere direttamente. Ma con una differenza importante rispetto ad altri strumenti. Solo l’amministratore potrà leggere le risposte. Nel pieno rispetto della privacy. Le risposte saranno raccolte in un unico spazio. Che sarà accessibile solo all’autore del post originale. E non sarà possibile né commentare né reagire ai messaggi ricevuti. Se l’aggiornamento con la domanda verrà eliminato, anche le risposte spariranno senza possibilità di recupero.

Questo aggiornamento si inserisce in una strategia più ampia di WhatsApp. Esso mira a trasformare i canali da semplici strumenti informativi a spazi di scambio tra creator e follower. Le possibilità sono numerose. Dai feedback su notizie locali a suggerimenti per nuovi contenuti, fino alla raccolta di testimonianze su eventi in tempo reale. Per gli amministratori, sarà possibile usare le domande per ottenere dati qualitativi direttamente dagli iscritti. Senza ricorrere a strumenti esterni.

Questa funzione rappresenta anche una risposta alla concorrenza. Piattaforme come Telegram da tempo permettono un dialogo più ricco nei canali, grazie a sondaggi, commenti e interazioni dirette. WhatsApp, da parte sua, punta a rafforzare la community. Mantenendo però intatti i suoi valori fondanti, come la sicurezza e la riservatezza delle conversazioni.