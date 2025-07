OPPO sembra pronta a portare in Europa la sua nuova gamma Reno14. Dopo il debutto in Cina lo scorso maggio e il successivo sbarco su alcuni mercati asiatici, i modelli Reno14, Reno14 F e l’inedito Reno14 FS sono comparsi sul sito italiano dello store online Epto. Si tratta di un segnale chiaro: il lancio europeo è imminente, anche se resta da vedere se verranno mantenute le configurazioni e i prezzi trapelati.

Le diverse colorazioni del Reno14 e il debutto del Realme 15 e 15 Pro 5G

Secondo quanto emerso, il Reno14 arriverà in Luminous Green e Opal White, con un’unica configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, al prezzo di 579,90 euro. Il modello Reno14 FS, mai annunciato prima d’ora, dovrebbe essere un’evoluzione del Reno14 F e debutterà nelle colorazioni Luminous Green e Opal Blue, sempre con 12+512 GB, a 435,91 euro. Più economico il Reno14 F, che manterrebbe lo stesso schema cromatico del FS ma in versione 8+256 GB, con prezzo fissato a 367,90 euro. Al momento, però, nessuna traccia ufficiale del Reno14 Pro, che potrebbe non arrivare nel nostro Paese. Resta solo da attendere l’annuncio di OPPO per confermare le indiscrezioni e i prezzi suggeriti dallo store.

La concorrenza non resta a guardare. Il prossimo 24 luglio, Realme presenterà in India i nuovi Realme 15 5G e Realme 15 Pro 5G. Due dispositivi pensati per dominare la fascia media. I due modelli sono già al centro di teaser e indiscrezioni. E offriranno una batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh con ricarica rapida da 80W, display AMOLED da 6,8 pollici a 144 Hz e fotocamere da 50 MP. Queste sia sul fronte che sul retro.

Il Realme 15 5G monterà il SoC MediaTek Dimensity 7300+. Che sarà affiancato da 8 o 12 GB di RAM e tagli di memoria fino a 512 GB. A seconda del mercato. Il comparto fotografico include anche un’ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore secondario. Tra le funzioni smart spiccano AI Party Mode, per scatti di gruppo personalizzati, e AI MagicGlow 2.0, pensato per migliorare i ritratti in condizioni di luce scarsa. Con certificazioni IP68 e IP69, il nuovo duo Realme punta a stupire per autonomia, stile e funzionalità intelligenti.