Perché l’universo non ha confini (e neanche un centro preciso)

C’è una domanda che sembra semplice, quasi infantile, eppure ha messo in crisi menti brillantissime per secoli: dov’è il centro dell’universo? Viene naturale pensare che ci sia un punto preciso da cui tutto ha avuto origine, una specie di “cuore del cosmo” attorno a cui tutto ruota. Ma più ci si addentra nella fisica moderna, più ci si rende conto che la realtà dell’universo è tutto fuorché intuitiva.

L’universo si espande, ma non da un punto: ecco perché tutto è il centro

Il punto è che siamo abituati a pensare come se lo spazio fosse una stanza molto, molto grande, con pareti lontanissime e magari un centro esatto nel mezzo. Ma l’universo non funziona così. Per capirlo davvero, bisogna smettere di pensare in termini di oggetti e cominciare a pensare in termini di relazioni. Dove sono le cose, rispetto a cosa si muovono, e soprattutto: che cos’è lo spazio, se non qualcosa che si espande?

L’idea del centro cade proprio qui. Quando diciamo che l’universo si sta espandendo, non stiamo dicendo che si sta gonfiando a partire da un punto centrale come un’esplosione. È tutto lo spazio a distendersi, ovunque allo stesso modo. E anche se molti usano il paragone del palloncino con i puntini sopra (ogni puntino è una galassia, la superficie del palloncino è lo spazio), la cosa più importante da capire è che non c’è un “dentro”. Quel centro che nel palloncino reale si trova nell’aria interna, nell’universo non esiste affatto. Non ce n’è bisogno.

Ciò che conta è che ovunque tu sia nell’universo, vedi tutto il resto allontanarsi da te, e lo stesso accade per ogni altro punto. Questo significa che non c’è un punto privilegiato, né una direzione speciale. Tutti i punti sono centrali – o nessuno lo è.

E pensare che nemmeno Einstein, all’inizio, riusciva ad accettarlo. La sua teoria della relatività, pubblicata nel 1915, inizialmente descriveva un universo fermo, statico. Fu solo grazie ad altre menti – e alle osservazioni astronomiche – che si capì la verità: lo spazio stesso si muove, e lo fa ovunque. Un’espansione che non parte da un punto ma coinvolge l’intero tessuto del cosmo.

È un’idea che richiede uno sforzo mentale notevole, perché va contro la nostra esperienza quotidiana. Ma forse è proprio qui la bellezza della cosa: vivere in un universo dove ogni punto può essere il centro significa, in un certo senso, che siamo tutti nel cuore del tutto.