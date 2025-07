Facebook interviene contro chi “ruba” i contenuti degli altri

Con l’obiettivo dichiarato di tutelare l’originalità dei contenuti e ridurre lo spam nei feed, Meta ha introdotto nuove linee guida su Facebook. Lo scopo è limitare la condivisione indiscriminata di video, post e immagini già pubblicati da altri. Secondo quanto spiegato dalla società, sarà adottato un sistema avanzato per il riconoscimento dei contenuti duplicati, che avrà l’effetto immediato di penalizzare la loro visibilità e diffusione. La nuova policy mira a contrastare la prassi, sempre più comune, di condividere contenuti popolari fingendosi i creatori originali. In molti casi, tale strategia viene adottata da profili spam o da chi cerca di ottenere facilmente visibilità e profitti.

Su Facebook arriva un nuovo sistema contro lo spam

Meta, invece, punta ora a rafforzare la centralità dei creatori originali, mettendo un freno al dilagare delle copie. Tra le sanzioni previste, vi è anche l’esclusione temporanea dai programmi di monetizzazione per chi verrà sorpreso a riciclare contenuti senza alcun apporto creativo. Tale iniziativa non è isolata, ma rientra in una strategia più ampia di contrasto ai contenuti ingannevoli e alle pratiche scorrette.

Nei primi sei mesi del 2025, infatti, sono stati rimossi oltre 500.000 account legati a spam o interazioni non autentiche. L’obiettivo di Meta è duplice: migliorare la qualità dell’esperienza per gli utenti e dare maggiore spazio alle nuove voci. L’azienda ha voluto chiarire che chi condivide contenuti altrui arricchendoli con commenti personali, analisi, montaggi o voice-over non verrà penalizzato. In altre parole, ciò che viene scoraggiato è la riproposizione passiva di materiali già esistenti, non la reinterpretazione creativa.

Anche se tale decisione è stata accolta positivamente da molti creatori, non mancano scetticismi. Alcuni osservatori sospettano che alla base ci sia anche l’interesse delle piattaforme ad alimentare le proprie intelligenze artificiali con dati freschi e originali. In ogni caso, è evidente che ora anche il modo di approcciarsi ai social sta per cambiare.