Euronics GRANDI OFFERTE: suono, stile e tecnologia tutta targata Apple

Euronics è un po’ come il paese dei balocchi! C’è chi entra per curiosare e chi invece sa già cosa vuole, ma il risultato non cambia: il richiamo è irresistibile. Tra scaffali e dispositivi che sembrano arrivare dal futuro, come si fa esistere? Potresti indossare il nuovo Apple Watch Series 10 o immergerti in un silenzio totale e nella musica grazie alle AirPods Pro 2nd generation. Sensazioni che solo Apple può darti, con quella cura per il dettaglio che ti fa sentire un po’ speciale. E sai qual è il bello? Da Euronics il brand è ora in promo.

Suono e stile firmati Apple: le offerte da Euronics

Cominciamo dal silenzio più totale, quello delle Apple – AirPods Pro 2nd generation con MagSafe Case USB-C-Bianco. A 219 euro da Euronics, offrono un suono che non è esagerato definire mozzafiato, con un design leggero e discreto. Vuoi di meno ma senza rinunciare al tocco Apple? Le Apple – AirPods 4 con Active Noise Cancellation-White ti aspettano solo con Euronics a 169 euro. Più piccole, più leggere, favolose. Non si parla solo di musica, ma un modo nuovo di sentire il mondo.

Passiamo agli smartwatch con l’Apple – Watch Series 10 GPS 46mm Alluminio-Jet Black Sport Band Nero M/L. Prezzo? 399 euro in esclusiva folle da Euronics. Elegante, deciso, sempre pronto a fare il suo lavoro. Se invece il nero non fa per te, c’è l’Apple – Watch Series 10 GPS 46mm Alluminio-Oro Rosa – Sport Band Rosa M/L sempre a 399 euro. Per chi vuole osare, senza paura di attirare qualche sguardo curioso. Preferisci qualcosa di più compatto? L’Apple – Watch Series 10 GPS 42mm Alluminio-Jet Black Sport Band Nero S/M è tuo a 369 euro. Piccolo, preciso, affidabile. Insomma, da Euronics la Apple è qui per regalarti emozioni, magia e risparmio.