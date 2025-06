Oppo Reno14: presentazione globale fissata per il primo luglio

La serie Oppo Reno14 è vicina a fare il suo debutto internazionale. Dopo la presentazione ufficiale che ha avuto luogo in Cina, l’azienda ha scelto il primo luglio come data ufficiale per il lancio globale, che inizierà dalla Malesia per poi espandersi ad altri mercati come India e, successivamente, Europa.

I modelli previsti per la distribuzione in tutti i mercati principali saranno principalmente due: Reno14 5G e Reno14 Pro 5G. Le specifiche tecniche trapelate nelle ultime settimane rivelano dispositivi di fascia medio-alta, con display OLED, processori MediaTek di ultima generazione e fotocamere avanzate, in particolare sul modello Pro. Quest’ultimo dovrebbe infatti includere anche un teleobiettivo periscopico, una caratteristica che raramente si vede su smartphone collocato in questa fascia di prezzo.

In arrivo, anche in Europa, il nuovo Oppo Reno14 in due modelli di fascia medio-alta

Un’altra caratteristica degna di nota è l’autonomia del dispositivo. Le batterie superano i 6.000 mAh su entrambi i modelli e supportano ricariche ultra rapide, una combinazione che rende la serie Reno14 particolarmente adatta a chi utilizza intensamente il proprio dispositivo. Sul lato software, Oppo installerà la nuova ColorOS basata sul sistema operativo Android 15, con funzionalità AI potenziate e un’interfaccia più fluida rispetto a quella presente sulle versioni precedenti.

In India, dove la serie Reno riscuote sempre molto successo, i principali marketplace online hanno già attivato le pagine contenenti i teaser, segno che l’arrivo sul mercato è imminente. Anche l’Europa dovrebbe ricevere questi modelli entro la fine dell’estate, con una distribuzione iniziale che sarà probabilmente online. Oppo punta dunque a rafforzare la sua presenza fuori dalla Cina con una gamma rinnovata che unisce sapientemente design, performance e innovazione. La concorrenza è agguerrita, ma la scelta di puntare su caratteristiche premium a un prezzo accessibile potrebbe rivelarsi vincente, soprattutto in un mercato attento alle novità e al rapporto qualità-prezzo come quello europeo.