LG punta sempre più su una svolta green

Il percorso intrapreso da LG verso la sostenibilità rappresenta una strategia concreta. Con obiettivi misurabili e risultati già significativi. A tal proposito, il nuovo report 2024-2025 sottolinea quanto sta avanzando con decisione verso i target ambientali. I quali sono stati fissati per il 2030. Secondo i dati evidenziati, le emissioni di anidride carbonica, dirette e indirette, sono state ridotte. Nel solo 2024, LG ha registrato un totale di 910.000 tonnellate di CO2. Vicinissime all’obiettivo di 878.000 tonnellate previsto per il 2030. Inoltre, LG ha posto particolare attenzione alle emissioni indirette generate dall’uso dei propri prodotti da parte dei consumatori. Anche in tale ambito, l’azienda ha ottenuto risultati concreti. Con un calo del 19,4% rispetto al 2020.

LG punta alla sostenibilità: ecco i dati recenti

Anche l’economia circolare è al centro delle politiche aziendali. Il tasso di riciclo dei rifiuti industriali ha toccato il 97,4%. Ovvero oltre il target del 95% fissato a lungo termine. Allo stesso tempo, la raccolta di rifiuti elettronici ha superato le 532.000 tonnellate in un solo anno. Raggiungendo quota 5 milioni dal 2006. Inoltre, la plastica riciclata utilizzata nella produzione dei nuovi dispositivi è cresciuta del 36% in un solo anno.

E non è tutto. LG investe anche nell’accessibilità e nell’inclusione con prodotti come quelli del programma Comfort Kit. Quest’ultimi rendono gli elettrodomestici più semplici da utilizzare per persone con esigenze specifiche. A tal proposito, le TV OLED offrono nuove funzionalità per migliorare l’esperienza audio-visiva di chi ha disabilità uditive o visive. L’azienda propone, inoltre, consulenze accessibili, assistenza per anziani e disabili, e corsi formativi per favorire la partecipazione digitale.

Infine, la trasparenza nella governance e la responsabilità verso gli stakeholder restano punti cardine per LG. Il rafforzamento del consiglio di amministrazione e l’attività del Comitato ESG hanno contribuito a riconoscimenti prestigiosi. A tal proposito, LG è nella Top 1% del ranking CSA di S&P Global, conferma il rating “A” di MSCI per il quinto anno e mantiene la propria presenza nel Dow Jones World Index da tredici anni.