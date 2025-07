Amazon: prezzo IMBATTIBILE sull’acquisto di questo notebook LG Gram

Amazon è sempre pronta a riservare piacevoli sorprese a tutti i consumatori, come nel caso del nuovo notebook LG che può essere vostro con un risparmio importante sul listino originario, approfittando di un rapporto qualità/prezzo che difficilmente è possibile trovare altrove.

Il modello attualmente in offerta è LG Gram Book 15U50T, trattasi di un notebook che presenta prima di tutto una diagonale del display, che è comunque un IPS LCD, da 15,6 pollici, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate che si ferma a soli 60Hz. Sotto il cofano trova posto un processore di ottima qualità generale, è l’Intel Core i5 di tredicesima generazione (precisamente parliamo di i5-1334U), ed una configurazione che termina con la presenza comunque di 16GB di RAM (più che sufficienti per svolgere la maggior parte delle operazioni), ed anche 512GB di memoria interna su SSD.

Amazon, il prezzo è imbattibile per questo notebook

Vi aspetta uno sconto davvero imperdibile sul miglior notebook della fascia medio-bassa, il dispositivo di casa LG costa veramente pochissimo, se pensate che potrà essere vostro con un esborso finale di 459,99 euro, partendo comunque da 699 euro di spesa iniziali. Per l’acquisto vi potete collegare subito al seguente link.

Il sistema operativo di riferimento è chiaramente Windows 11, senza vincoli o limitazioni particolari, né comunque software preinstallati dal produttore. E’ presente il tasto Copilot per riuscire ad accedere rapidamente all’intelligenza artificiale di Microsoft, mentre in parallelo potrete godere di uno chassis di colorazione argentata, realizzato in plastica, ma comunque più che valido. E’ chiaro che tutto debba essere visto in proporzione al prezzo finale di vendita, proprio perché l’utente si ritrova a spendere poco, e di conseguenza non potrà avere in cambio moltissimo.