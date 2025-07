Chrome bloccato su Windows e Mac dopo l’aggiornamento: ecco perché e come risolvere

Google Chrome, nella sua ultima versione arrivata dopo l’aggiornamento alla versione 138.0.7204.100/.101, non sta convincendo gli utenti che la stanno usando. Sono state ravvisate infatti delle problematiche molto gravi per quanto riguarda la stabilità dell’intero browser web, il quale, secondo alcune notizie sta dando il peggio di sé soprattutto nella versione desktop. Il bug in questione porta infatti diversi rallentamenti e anche dei blocchi all’avvio sia su Windows che su macOS.

Gli utenti che usano il sistema operativo di Microsoft hanno riferito che Google Chrome non si aprirebbe, non consentendone dunque utilizzo. Nessuna segnalazione simile arriva invece dagli utenti Android, che sembrano del tutto esclusi dal problema.

Il problema è noto, ma non c’è ancora un fix ufficiale

Il malfunzionamento è legato proprio all’ultima versione stabile di Chrome, visto che non si verifica nelle build Canarypiù recenti (attualmente alla versione 139). Un esperto della community di Google ha confermato che il bug è già stato inserito tra le segnalazioni prioritarie, anche se al momento non è stata indicata una data per la correzione.

Nel frattempo, alcuni utenti hanno scoperto una soluzione temporanea per sistemi Windows. Ecco come procedere:

Fare clic con il tasto destro sull’icona di Chrome sul desktop; Selezionare Proprietà, poi la scheda Collegamento e infine cliccare su Avanzate; Deselezionare l’opzione “Esegui come amministratore”, se attiva.

Questa modifica permette in molti casi di avviare il browser normalmente, anche se non risolve del tutto la radice del problema. In attesa del rilascio di un aggiornamento correttivo, è consigliabile controllare periodicamente la presenza di nuove versioni dal percorso Impostazioni > Informazioni su Chrome.

Chi ha già effettuato tentativi come disinstallazione e reinstallazione senza successo, o ha cercato di tornare a versioni precedenti, ha riscontrato ulteriori difficoltà, poiché non sempre è possibile reperire facilmente una build funzionante. Chiaramente si tratta di un problema che necessita di una risoluzione, la quale sicuramente arriverà nelle prossime ore.