iPhone 17 Pro

La prossima generazione di iPhone 17 porterà importanti cambiamenti nella lineup Apple, con chip diversi per ciascun modello e un aumento della memoria RAM nei dispositivi di fascia alta. Secondo le ultime indiscrezioni, la strategia 2025 del colosso di Cupertino punterà a marcare le differenze tra le varianti Pro, standard e Air in modo ancora più netto rispetto al passato.

A18 per i modelli base, A19 per Pro e Pro Max

Apple dovrebbe utilizzare il chip A18 per i modelli iPhone 17 e iPhone 17 Air, mentre le versioni iPhone 17 Pro e Pro Max saranno dotate del nuovo SoC A19, ancora più potente. L’azienda continuerebbe così la strategia già adottata negli anni precedenti, che distingue le versioni base da quelle premium anche a livello di silicio. L’A19 dovrebbe garantire prestazioni migliorate, maggiore efficienza energetica e nuove capacità per la gestione delle funzioni AI on-device.

Il processore A18 sarà comunque un chip avanzato, costruito con tecnologia TSMC N3E a 3 nm, ma avrà una configurazione inferiore rispetto all’A19, che dovrebbe spingere ulteriormente sull’accelerazione neurale e il comparto grafico.

Aumento della RAM per iPhone 17 Pro e Pro Max

Oltre al chip, le differenze si estenderanno anche alla quantità di RAM. Secondo i leak, iPhone 17 Pro e Pro Max dovrebbero integrare 8 GB di memoria RAM, mentre iPhone 17 e 17 Air manterrebbero gli attuali 6 GB. Questo upgrade garantirebbe maggiore fluidità nelle operazioni complesse, multitasking più efficace e prestazioni migliorate nelle app più pesanti e nei giochi. Anche l’efficienza della RAM sarà potenziata grazie a un lavoro congiunto tra hardware e ottimizzazione software in iOS 19, che dovrebbe essere presentato insieme alla nuova gamma.

La strategia Apple per il 2025 sembra quindi orientata a una segmentazione ancora più chiara dei modelli, con l’introduzione di iPhone 17 Air come versione più compatta e accessibile, a metà strada tra l’iPhone base e i Pro. Questo modello dovrebbe offrire un design sottile e leggero, con specifiche simili all’iPhone 17, ma in un formato più contenuto.

Le versioni Pro e Pro Max, oltre a chip e RAM superiori, continueranno a distinguersi anche per il comparto fotografico avanzato, i materiali premium e le funzionalità esclusive. L’obiettivo sembra essere quello di spingere l’utenza verso i modelli di fascia alta, offrendo un’esperienza più completa a fronte di un prezzo maggiore.

La nuova famiglia iPhone 17 dovrebbe essere svelata a settembre, durante l’evento annuale di lancio. L’intera gamma sarà equipaggiata con iOS 19, che introdurrà nuove funzioni AI, aggiornamenti per privacy e sicurezza, oltre a miglioramenti per Siri e il sistema operativo in generale.