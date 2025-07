iPhone 17 Pro, i display OLED di BOE solo per il mercato cinese

Siamo entrati nel bel mezzo della storia che porterà ai nuovi iPhone di Apple, con l’azienda che sta cominciando ad accumulare i vari display OLED destinati ai futuri iPhone 17 Pro. Sono le ultime notizie, il produttore cinese BOE ha ricevuto il via libera per la produzione di massa dei pannelli OLED, ma con una restrizione importante: i display in questione saranno montati solo sui dispositivi vendute in Cina.

Questa scelta rappresenta un ritorno significativo per BOE, dopo le difficoltà emerse nel 2022. All’epoca, Apple aveva interrotto la collaborazione a causa di modifiche non autorizzate ai pannelli destinati agli iPhone 13. Dopo una riapertura parziale con forniture per i modelli iPhone 14, l’approvazione per i 17 Pro segna una nuova fase, seppur limitata geograficamente.

Una collaborazione limitata ma strategica tra Apple e BOE

Vuole fare le cose con calma, non aggredendo dunque il mercato cinese tutto all’improvviso, ma con una distribuzione cautelata. I Display di BOE dunque verranno destinati solo ed esclusivamente al mercato cinese, mentre per quanto riguarda gli altri mercati gli altri paesi del mondo, si continuerà a dare modo di apprezzare gli schermi di SamsungDisplay ed LG Display.

La decisione di coinvolgere BOE esclusivamente sul mercato cinese risponde a una doppia logica. Da un lato, rafforza la presenza locale in un Paese chiave per Apple, con vantaggi potenziali in termini di logistica e costi. Dall’altro, introduce una pressione competitiva che potrebbe stimolare BOE a raggiungere standard qualitativi più elevati, condizione necessaria per aspirare a una distribuzione globale in futuro.

Questa mossa conferma ancora una volta come Apple stia lavorando su più fronti per rendere la propria filiera produttiva più flessibile e meno dipendente da singoli fornitori, senza compromettere la qualità finale dei dispositivi. La prudenzacon cui viene gestito il ritorno di BOE dimostra quanto sia centrale, per Apple, mantenere elevati i propri standard ovunque nel mondo. Bisogna ora solo attendere le prossime informazioni.