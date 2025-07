Apple rilascia le Beta 3 di iOS 26, macOS Tahoe e gli altri sistemi: ecco le prime novità

Apple ha rilasciato la terza Beta per sviluppatori delle versioni 26 dei suoi principali sistemi operativi a partire da iOS 26 (per l’appunto), passando per tutte le altre piattaforme dedicate ai vari prodotti. Tra tutti i sistemi operativi in questione l’unico a non essere stato rilasciato in una nuova versione beta è tvOS 26, che infatti non è presente all’interno del pacchetto lanciato qualche ora fa.

Già durante l’ultima WWDC 2025 era tutto chiaro con Apple che aveva scelto di cambiare tutto, adottando il numero 26 che, come tutti avranno capito, rappresenta l’anno in cui vengono rilasciati i nuovi sistemi operativi per i vari dispositivi dell’azienda. Ovviamente c’è da considerare che tutto ciò che viene scaricato in beta potrebbe essere soggetto ad alcuni bug anche molto fastidiosi essendo i progetti ancora in fase embrionale. Tutto andrà in graduale miglioramento.

Codici build e distribuzione selettiva

Le nuove build delle Beta 3 portano con sé aggiornamenti identificati dai seguenti codici:

iOS 26: 23A5287g

iPadOS 26: 23A5287g

macOS Tahoe 26: 25A5306g

watchOS 26: 23R5307g

visionOS 26: 23M5290f

Rispetto alla seconda Beta, si tratta di aggiornamenti minori, ma in alcuni casi la distribuzione presenta delle limitazioni. In particolare, macOS Tahoe 26 sembrerebbe essere disponibile solo per i Mac con chip Intel, escludendo temporaneamente quelli con architettura Apple Silicon, forse per via di problemi tecnici ancora da risolvere.

Nuovo wallpaper e possibili migliorie grafiche

Le prime analisi, condotte da 9to5mac, hanno rilevato la presenza di un nuovo sfondo per iOS 26, proposto in quattro varianti: Shadow, Sky, Halo e Dusk. Le prime tre sono tonalità diverse di blu, mentre Dusk si distingue per un colore viola con riflessi rosati.

Nonostante i changelog ufficiali non siano ancora stati pubblicati, si ipotizzano bug fix, ritocchi grafici e piccole modifiche al design Liquid Glass, che Apple ha iniziato a introdurre già con la seconda Beta.

Le versioni attualmente disponibili sono riservate esclusivamente agli sviluppatori registrati, ma le Beta pubbliche sono attese entro la fine del mese.