Google Maps arriva sugli smartwatch Garmin: elenco completo dei modelli compatibili

Google Maps è finalmente disponibile sugli smartwatch Garmin. L’app, già presente su Wear OS, ora può essere scaricata anche dal Connect IQ Store, il negozio ufficiale delle app Garmin. Si tratta di un’estensione importante della collaborazione tra Garmin e Google, che già in passato ha portato all’integrazione con la piattaforma Connessione Salute.

Navigazione turn-by-turn con vibrazione

Sui dispositivi Garmin, l’app di Google Maps non ha tutte le funzioni della versione per Wear OS, ma permette comunque di ricevere indicazioni turn-by-turn, in modo semplice ed efficace. La destinazione va impostata dallo smartphone Android, che deve restare connesso durante la navigazione. Non è infatti possibile cercare indirizzi direttamente dallo smartwatch.

Una volta avviato il percorso, l’orologio mostra le indicazioni successive e vibra leggermente poco prima di ogni svolta. Un dettaglio utile per chi corre o si muove in bicicletta, perché consente di seguire il percorso senza guardare costantemente il polso. Con un semplice tocco sul display, è anche possibile visualizzare le tre svolte successive, utile soprattutto nei tratti urbani più trafficati.

La registrazione dell’attività sportiva non si interrompe durante la navigazione. Anche mentre Maps è in uso, lo smartwatch continua a tracciare parametri come distanza, tempo e frequenza cardiaca. Al momento, la funzione è disponibile solo su Android: sulla pagina ufficiale dell’app non viene citato il supporto per iOS.

I modelli compatibili

Google Maps è compatibile con una lunga lista di modelli Garmin. Ecco tutti quelli indicati nella documentazione ufficiale:

Approach S50, S70;

D2 Mach 1, D2 Mach 1 Pro;

Descent G2;

Enduro 2, Enduro 3;

epix (Gen 2), epix Pro;

Fenix 7, 7S, 7X, 7 Pro, Fenix 8 AMOLED, 8 Solar, Fenix E;

Forerunner 165, 165S, 265, 265S, 570, 955, 965, 970;

MARQ Gen 2, MARQ Commander Gen 2, MARQ Aviator Gen 2;

Quatix 7, 7 Pro, 7 Sapphire Edition, 7X Solar Edition, Quatix 8 AMOLED;

Tactix 7, 7 Pro, 7 AMOLED, Tactix 8, 8 Solar;

Venu 3, 3S, Venu X1;

Vivoactive 5, Vivoactive 6.

Con questo aggiornamento, Garmin offre agli utenti una funzione richiesta da tempo: integrare la potenza di Google Maps senza rinunciare alle caratteristiche sportive dei suoi smartwatch. Un’aggiunta utile, soprattutto per chi si muove spesso all’aperto.