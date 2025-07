AliExpress: la friggitrice ad aria oggi costa solo 58 euro

Gli sconti su AliExpress sono sempre tra i più interessanti dell’intero mercato, come nel caso della friggitrice ad aria che oggi gli utenti possono acquistare ad un prezzo fortemente ribassato, pari al 40% in meno del listino originario. Il marchio Solmira non è forse il più conosciuto tra quelli in circolazione, ma è comunque sinonimo di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il prodotto in oggetto presenta il classico form-factor cilindrico, con realizzazione prevalentemente plastica, di colorazione nera e finitura lucida su praticamente tutta la superficie, ed una piccolissima apertura tramite la quale vedere l’interno e ciò che si trova direttamente nel cestello. Anteriormente è posto il manico, removibile per il lavaggio in lavastoviglie, dalla finitura cromata, sicuramente accattivante alla vista e al tatto.

AliExpress, ecco quanto costa oggi la friggitrice

La friggitrice ad aria di cui vi stiamo parlando direttamente nel nostro articolo ha uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, proprio perché parte da un listino di 99 euro, ed approfittando dello sconto esclusivo lanciato da AliExpress (pari al 40% del prezzo iniziale), si può arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 58,64 euro. Se la volete ordinare, collegatevi subito qui.

Il sistema di controllo si concentra interamente sulla parte superiore del dispositivo, dove trovano posto due manopole con le quali riuscire a regolare sia la temperatura che il tempo di cottura. Facili da settare ed a piena disposizione di tutti i consumatori, anche i meno esperti del settore, proprio per questo motivo viene definita user-friendly ed adatta sostanzialmente a tutti. Allo stesso modo sono disponibili dei programmi pre-impostati, in modo da poter conoscere sin da subito il suo utilizzo e capire in che modo utilizzare la friggitrice, facilitando di molto l’usabilità quotidiana.

Le dimensioni del dispositivo sono perfettamente in linea con gli standard, è anche particolarmente leggera.