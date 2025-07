Very Mobile: 5G incluso e bonus ricarica per i nuovi utenti

Navigare ad alta velocità, godersi contenuti in streaming e videochiamare senza interruzioni non è più un lusso per pochi. Very Mobile, operatore virtuale sempre più apprezzato, ha da poco lanciato alcune offerte innovative che puntano su trasparenza, semplicità e performance elevate. Oggi, la vera novità è il 5G incluso gratuitamente nella maggior parte dei piani. Anche con un limite di velocità fissato a 30Mbps, l’esperienza resta soddisfacente. Da oggi social, video HD e download veloci non saranno più un problema.

Codici amico e ricariche omaggio: un invito che conviene grazie a Very Mobile

Per chi desidera il massimo della potenza, l’opzione Very Plus consente di sbloccare l’intera capacità del 5G. Una scelta ideale per coloro che lavorano online, utilizzano applicazioni pesanti o giocano in cloud. Tutti i dettagli e i piani compatibili sono consultabili sul sito ufficiale dell’operatore, verymobile.it, su cui è possibile anche attivare l’offerta in pochi passaggi. La copertura è ampia, i costi contenuti e l’attivazione è estremamente facile e veloce. Sono esattamente questi gli elementi che stanno spingendo sempre più persone a scegliere Very Mobile.

Non è solo la qualità del servizio a rendere VeryMobile interessante. Il programma “Porta un Amico” è un ulteriore incentivo. Grazie a questa iniziativa infatti chi attiva una nuova SIM inserendo un codice amico riceve una ricarica bonus fino a 10€, un un vantaggio reale e immediato. Quattro sono i codici attualmente disponibili: 37Q5A5M4, 2UJ5V29F, TB95NEYP, DFW2VNM8. Se uno non dovesse funzionare, è sufficiente provarne un altro. La procedura è semplice e spiegata chiaramente durante l’attivazione della SIM.

Appena completati tutti i passaggi previsti dal regolamento, il credito gratuito viene accreditato in automatico. Non vi è alcun modulo da compilare e nessun passaggio complicato. Si tratta semplicemente di un incentivo concreto per chi sta pensando di cambiare operatore e passare a Very. Insomma, con un’offerta simile l’azienda conferma il proprio desiderio di coniugare risparmio e prestazioni, senza rinunciare a premi tangibili per i nuovi clienti.