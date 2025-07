Windows 11

Un nuovo bug in Windows 11 sta causando problemi di connettività di rete per alcuni utenti, a causa di un malfunzionamento del firewall di sistema. Microsoft ha confermato l’esistenza dell’anomalia, che si manifesta dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5039302 distribuito tramite il programma Insider (Canary e Dev Channel).

Disconnessioni e servizi interrotti

Il problema riguarda in particolare la regola del firewall denominata “Blocca tutto”, che può essere erroneamente attivata dal sistema, provocando la disconnessione da Internet o il blocco di alcune app che dipendono dalla rete. I servizi interessati comprendono anche strumenti essenziali come Windows Update, browser, client email e software di backup online.

Microsoft specifica che l’errore non è sistematico, ma si verifica in configurazioni specifiche, rendendolo difficile da individuare. Tuttavia, gli effetti possono compromettere il funzionamento del sistema in modo significativo per chi è colpito.

In attesa di una patch correttiva, Microsoft suggerisce una soluzione temporanea per gli utenti esperti: accedere manualmente alle impostazioni del Windows Defender Firewall, verificare la presenza della regola “Blocca tutto” e rimuoverla manualmente. Questo ripristina la connettività e i servizi bloccati. La modifica è semplice, ma richiede attenzione per evitare di disattivare protezioni critiche. Per chi non si sente sicuro, è consigliabile attendere l’intervento ufficiale da parte di Microsoft.

Microsoft ha annunciato di essere al lavoro su una correzione definitiva, che sarà distribuita attraverso un futuro aggiornamento cumulativo. Al momento non è stata fornita una data precisa, ma la priorità assegnata al problema fa supporre che la patch possa arrivare entro pochi giorni per gli utenti Insider.

Il bug rappresenta un nuovo episodio nella gestione delle build preliminari di Windows 11, confermando le difficoltà che possono emergere nei canali di test. Tuttavia, la trasparenza nell’ammettere il problema e l’indicazione di una soluzione manuale segnalano l’attenzione riservata agli utenti coinvolti. Voi avete riscontrato eventuali problemi o bug simili? Fatecelo sapere.