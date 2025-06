Microsoft dice addio ai vecchi driver su Windows Update

Microsoft ha annunciato un cambiamento importante per la gestione degli aggiornamenti su Windows Update. A partire dal 2025 i driver legacy non firmati o non conformi agli standard più aggiornati non saranno più distribuiti tramite la piattaforma ufficiale.

Quella di rimuovere il supporto per i driver più vecchi è una decisione che punta a migliorare la sicurezza dell’intero ecosistema Windows. Tuttavia, solleva anche alcune preoccupazioni tra utenti e produttori di hardware più datati. Con questa modifica, il colosso di Redmond rafforza la sua linea strategica verso un sistema più moderno e protetto, in cui solo driver certificati WHQL e firmati digitalmente potranno essere inviati agli utenti tramite Windows Update. Questo significa che tutti i vecchi dispositivi, spesso ancora funzionanti ma non più supportati attivamente dai produttori, rischiano di diventare incompatibili o di funzionare solo con aggiornamenti aggiunti manualmente.

Microsoft ha precisato che i driver installati localmente continueranno a funzionare, ma chi si affida all’installazione automatica — tipica dopo una formattazione o l’aggiunta di periferiche — dovrà iniziare a gestire queste operazioni in autonomia, scaricando i file direttamente dai siti dei produttori. Il cambio di rotta non è solo tecnico, ma strategico. In un’epoca in cui i malware e le vulnerabilità spesso passano da vecchi software non aggiornati, la mossa di Microsoft sembra voler alzare l’asticella della sicurezza, spingendo utenti e OEM verso soluzioni più moderne.

Alcuni esperti del settore vedono questa mossa come un passo verso l’abbandono definitivo delle architetture legacy a 32 bit. Chi utilizza stampanti, schede audio o componenti non più in produzione dovrà prepararsi al peggio, l’aggiornamento automatico non li salverà più. Per quanto utile, questa decisione sottolinea ancora una volta che la compatibilità con il passato ha un prezzo, e Microsoft sembra ormai orientata a voltare pagina.