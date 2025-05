Very Mobile: ricariche gratis con “Porta un Amico”

Very Mobile ha annunciato una notizia interessante per molti utenti. L’operatore ha scelto di estendere la sua iniziativa “Porta un Amico in Very“. Tale promozione consente ai clienti attuali di guadagnare ricariche gratuite invitando amici e conoscenti ad attivare una nuova SIM con l’operatore. Grazie a tale proroga, sarà possibile continuare a ottenere bonus fino al 30 giugno 2025. Permettendo così ai clienti di sfruttare ancora tale vantaggio. Il meccanismo è semplice: i clienti Very Mobile possono invitare altre persone a sottoscrivere una nuova SIM, a patto che quest’ultima venga attivata tramite portabilità del numero. In cambio, sia chi invita sia chi viene invitato ricevono una ricarica gratuita.

Porta un amico in Very: ecco i dettagli

Per partecipare all’iniziativa, il cliente deve accedere all’app d’operatore e selezionare la voce dedicata. Qui è possibile condividere il proprio codice personale. L’invitato, a sua volta, potrà utilizzare il codice per acquistare una SIM Very online o recandosi in uno dei “Very Point“. Nell’attuale edizione della promozione, sia chi invita sia chi viene invitato riceve automaticamente una ricarica omaggio di 5 euro. In più, se la portabilità avviene da operatori specifici come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri virtuali, entrambi ottengono ulteriori 10 euro di credito bonus. Portando il totale a 15 euro per ogni nuova attivazione.

Ogni cliente Very può invitare un numero illimitato di amici, ma il bonus massimo cumulabile è di 20 ricariche gratuite. Ovvero 10 relative all’attivazione standard e 10 aggiuntive per portabilità dagli operatori indicati. Ciò significa che il credito gratuito complessivo può raggiungere i 150 euro, un vantaggio significativo per chi utilizza spesso questa modalità di guadagno.

Infine, ogni nuovo cliente invitato può a sua volta può invitare altri amici. Lo stato degli inviti e delle ricariche accumulate è sempre consultabile nell’app Very Mobile. Al raggiungimento del limite di 20 ricariche gratuite, non è più possibile inviare ulteriori inviti. Inoltre, è importante precisare che in caso di passaggio ad un altro operatore, si perde il credito derivante dalle ricariche gratuite non speso.