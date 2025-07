Nuovo adesivo che resiste al sudore senza irritare la pelle

Chiunque abbia mai portato un cerotto, un sensore o un qualsiasi dispositivo medico sulla pelle lo sa bene: dopo qualche ora comincia a prudere, a scaldare, a irritare. E se ci si mette anche il sudore — be’, la sensazione non migliora di certo. Ma ora qualcosa potrebbe davvero cambiare, e arriva da un laboratorio della Texas A&M University.

Tecnologia biocompatibile per dispositivi medici più confortevoli

Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un nuovo tipo di adesivo biocompatibile che, invece di staccarsi con l’umidità, fa esattamente il contrario: più sudi, più tiene. Sembra un paradosso, ma è tutto vero. Il segreto sta in un materiale chiamato PEC (complessi polielettrolitici), a base d’acqua, pensato per aderire alla pelle in modo delicato, evitando pruriti e fastidi, e anzi sfruttando proprio il sudore per aumentare la presa.

Il professor Jaime Grunlan, che ha guidato lo studio, lo spiega con semplicità: il contenuto salino del sudore rafforza l’adesione del materiale. Un effetto opposto rispetto a quello degli adesivi tradizionali, che spesso si degradano con l’umidità o provocano irritazioni dopo un uso prolungato. Pensiamo ai sensori di glucosio o ai monitor per il sonno: tutti strumenti che devono restare attaccati alla pelle per molte ore, se non giorni. E non sempre è un’esperienza piacevole.

Con questa nuova tecnologia, invece, si punta a un’aderenza stabile e delicata, senza compromettere la salute della pelle. I test lo dimostrano: il PEC sviluppato dal team texano riesce ad avere la stessa forza adesiva di prodotti noti, come il Tegaderm della 3M, ma con il vantaggio di essere più gentile sulla cute.

Curiosamente, l’idea è nata da tutt’altro contesto: Grunlan stava lavorando a rivestimenti ignifughi per legno e tessuti, quando ha notato l’insolita adesività dei materiali che stava usando. Da lì, il salto verso il mondo biomedicale è stato quasi naturale.

La ricerca è ancora agli inizi, ma le potenzialità sono enormi. E se tutto va bene, in futuro potremmo dire addio alle irritazioni… anche quando fa caldo.