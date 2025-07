Musk apre il primo Tesla Diner tra ricarica e hamburger vintage

Elon Musk stavolta ha deciso di proporre qualcosa che unisce cibo, intrattenimento e tecnologia. L’imprenditore visionario ha ufficialmente aperto il primo Tesla Diner, un ristorante in stile americano anni ’50 pensato per accogliere automobilisti Tesla (e non solo) durante le soste di ricarica. Il locale sorge a Los Angeles, proprio accanto ad una delle più grandi stazioni Supercharger della zona, ed è il primo passo concreto in un progetto che Musk aveva annunciato già da tempo.

Il Tesla Diner nasce per offrire un’esperienza unica. Mentre l’auto si ricarica, i clienti possono gustare hamburger, milkshake e piatti tipici da diner. Tutto mentre sono immersi in un’atmosfera retrò con dettagli ultra moderni. Luci al neon, camerieri su pattini e maxi schermi dove scorrono film cult completano un quadro che fonde nostalgia e avanguardia, in perfetto stile Musk.

Un’esperienza a metà tra vintage e futuro, è già pronto il primo Tesla Diner

Il concept alla base del Tesla Diner è quello di trasformare il tempo di ricarica in un momento piacevole, rompendo con la noia tipica delle soste. Il ristorante dispone anche di un drive-in che consente di effettuare le ordinazioni direttamente dallo schermo dell’auto. In questo modo sarà possibile mangiare direttamente nel veicolo mentre si guarda un film su uno dei grandi schermi esterni, come nei classici cinema all’aperto.

Ogni dettaglio è stato studiato per richiamare lo stile vintage dei diner americani, ma integrato con l’efficienza e l’automazione tipica di Tesla. Dal menù ordinabile tramite app alla possibilità di monitorare lo stato di ricarica dell’auto in tempo reale, tutto guarda al futuro nonostante il gusto retrò. Questa apertura non è solo una trovata di marketing. Rappresenta l’inizio di un modello replicabile che Musk potrebbe esportare accanto ad altre stazioni Tesla in giro per gli Stati Uniti (e forse in futuro anche in Europa). Unire mobilità sostenibile e intrattenimento è un’idea tanto semplice quanto efficace.