iPhone 17 Pro,ecco le presunte colorazioni

Continuano ad arrivare nuove informazioni di rilievo riguardanti la prossima serie di smartphone del colosso americano Apple. Questa volta, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone 17 Pro. Quest’ultimo è stato infatti il protagonista delle ultime indiscrezioni emerse in rete, che ci hanno rivelato quelle che dovrebbero essere le sue colorazioni ufficiali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone 17 Pro, emergono in rete le presunte colorazioni ufficiali

In queste ultime ore sono emersi nuovi dettagli di rilievo riguardanti la prossima serie di smartphone del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo questa volta al prossimo iPhone 17 Pro. Quest’ultimo è stato infatti il protagonista in queste ore dei rumors riguardanti le sue presunte colorazioni ufficiali.

A rivelare queste nuove informazioni è stato il leaker del settore Majin Bu. Secondo quanto rivelato, il nuovo smartphone dell’azienda sarà reso disponibile sul mercato in almeno quattro colorazioni. A detta del leaker, l’azienda ha intenzione di rinnovare la sua line up, seppur rimanendo fedele alla sua identità storica. La prima colorazioni sarà quella Black. Quest’ultima sarà chiaramente ispirata alla colorazioni del passato Black Titanium, anche se qui ci sarà una rifinitura opaca per non trattenere le impronte.

La seconda colorazione sarà poi quella denominata Dark Blue. Quest’ultima sarà ispirata alla prece colorazione Blue Titanium. A differenza di quest’ultima, però, qui ci saranno tonalità più profonde che doneranno un ulteriore tocco di eleganza. La terza colazione sarà quella denominata Silver e sarà ispirata alla precedente colorazione White Titanium. A concludere, ci sarà poi una colorazione inedita, ovvero quella Orange. Quest’ultima sarà chiaramente ispirata ai colori visti sull’Action Button e sugli Apple Watch.

A detta del leaker, per quanto riguarda le altre colorazioni emerse in rete, ovvero Green, Purple e Sky Blue, sembra che queste saranno adottate sugli altri device dell’azienda, tra cui il prossimo iPhone 17 e il prossimo iPhone 17 Air.