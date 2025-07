Il Tesla Diner si apre a Los Angeles: non solo ristorante, ma un’esperienza più immersiva

A Los Angeles è stato inaugurato il primo Tesla Diner. Ovvero un progetto ambizioso firmato da Elon Musk che unisce ristorazione, intrattenimento e mobilità elettrica. L’idea, nata sette anni fa, prende finalmente vita con un locale che è molto più di un semplice ristorante. Il Tesla Diner si presenta come un ibrido tra drive-in anni Cinquanta, stazione di ricarica e cinema all’aperto, tutto racchiuso in uno stile definito “retro-futuristica”.

Roller, robot e panini futuristici: ecco il cuore di Tesla Diner, il nuovo spazio firmato Musk

L’area comprende ben 80 stalli Supercharger, cosicché gli automobilisti Tesla possano ricaricare i veicoli mentre gustano un hamburger o guardano un film. I due enormi schermi da 13m, visibili direttamente dall’auto, offrono proiezioni in contemporanea col sistema Tesla Theater. Chi è all’interno della vettura può collegare audio e video al proprio display e vivere un’esperienza cinematografica unica. Il cibo si ordina dall’auto, il pagamento viene gestito automaticamente tramite l’account Tesla e le pietanze arrivano in scatole ispirate al Cybertruck. Una trovata che sottolinea ancora una volta lo stile unico e caratterizzante del marchio.

Il tocco vintage viene esaltato dai camerieri sui pattini a rotelle, che servono ai tavoli in perfetto stile anni ’60. Non mancano elementi di innovazione pura, come i robot Optimus, presenti all’inaugurazione per distribuire popcorn agli ospiti. Il Tesla Diner, oltre a offrire gadget e merchandising esclusivo, è accessibile a tutti, anche a chi non possiede un’auto elettrica del marchio. L’obiettivo infatti è quello di promuovere la visione di un futuro firmato Tesla in ogni sua forma, dal trasporto all’intrattenimento.

Insomma, non si tratta soltanto di un punto di ristoro, ma di un vero e proprio esperimento di lifestyle, in piena linea con la filosofia di Musk. Il successo dell’iniziativa potrebbe aprire la strada a nuove aperture, trasformando il Tesla Diner in un format replicabile in altre città. Per ora, a Los Angeles, è già un punto d’incontro cult tra tecnologia, gusto e spettacolo.