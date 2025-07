Mazda EZ-60: dopo il successo in Cina il SUV arriverà anche in Europa

Oggi vi parliamo di un’automobile che all’interno del mercato cinese sta riscuotendo davvero tantissimo successo, e il modello in questione e il frutto di una joint-venture tra Mazda e Changan che ha portato alla nascita della Mazda EZ 60, un modello particolarmente apprezzato soprattutto nella fascia di mercato giovanile che ha guadagnato la bellezza di oltre 33.000 ordini all’interno del mercato cinese, si tratta di un valore decisamente importante dal momento che si tratta di un modello ottenuto tramite una collaborazione e non appartenente a una linea pura di una casa automobilistica.

Tutto quello che serve e piace

Un pezzo forte presente all’interno di questa vettura sicuramente è la tecnologia disponibile al suo interno, la plancia infatti ospita uno schermo ultra-wide 5K da 26,45 pollici Che consente di gestire interamente la parte elettronica della vettura e che lateralmente si completa con due schermi laterali che fanno da specchietti retrovisori digitali, al posto degli specchietti infatti sono presenti due telecamere che proiettano su questi schermi le immagini registrate.

Per quanto concerne le dimensioni abbiamo che misura 4.850 mm lunghezza x 1.935 mm larghezza x 1.620 mm altezza, con un passo di 2.902 mm e poggia sulla piattaforma EPA1 di Changan.

Per quanto riguarda la motorizzazione abbiamo diverse possibilità, powertrain da 190 kW (258 CV) mosso da una batteria LFP con una capacità totale di 31,7 kWh che consente una percorrenza di 160 km per il ciclo CLTC, il range extender invece è un motore aspirato 4 cilindri di 1,5 litri di cilindrata.

In secondo luogo abbiamo poi il modello 100% elettrico che sfrutta un motore sempre da 190 kW (258 CV) adiuvato ad una batteria con celle LFP di CALB i cui dettagli non sono ancora noti.

L’auto in questione verrà venduta anche a livello del mercato internazionale, ma non è ancora chiaro quando esordirà, in tutta probabilità servirà attendere il 2026 per poter assistere ad un’apertura degli ordini.