Ford punta sull’avventura estrema: il nuovo camper-van fuoristrada è pronto a tutto

Affrontare percorsi avventurosi, terreni fangosi e strade sterrate non è più un problema. Con la nuova versione off-road del Ford Transit Custom Nugget, il campeggio si trasforma in un’esperienza senza limiti. Terranger, azienda tedesca esperta in trasformazioni per l’off-road, ha presentato questa speciale configurazione del camper-van alla fiera Abenteuer & Allrad Messe 2025 di Bad Kissingen. Il veicolo conserva la base del Transit Nugget, apprezzato per la sua abitabilità e praticità, ma ora diventa un mezzo pensato per chi vuole spingersi davvero oltre.

Tecnologia e libertà: il Ford Transit Nugget si fa indipendente grazie all’energia solare

Le modifiche strutturali sono pensate per aumentare la capacità del camper di affrontare ogni tipo di terreno. Le sospensioni rialzate permettono di guadagnare 30mm in altezza dal suolo, migliorando il passaggio su ostacoli naturali. I cerchi MSW da 17” e gli pneumatici BF Goodrich garantiscono stabilità e aderenza anche sulle superfici più irregolari. Il veicolo è stato rinforzato con protezioni per il motore, il serbatoio del carburante e l’assale posteriore. Tre livree diverse sottolineano il carattere avventuroso di questa versione del Ford Nugget, acquistabile e personalizzabile attraverso il NuggetStore.

L’elemento chiave di questa trasformazione non è solo la robustezza, ma anche l’autosufficienza energetica. Il camper-van firmato Ford è dispone infatti di un pannello solare da 170W montato sul tetto, in grado di alimentare i principali sistemi di bordo. Due batterie da 150Ah assicurano una vasta autonomia e sono espandibili per coprire anche periodi più lunghi fuori rete. Un display interno consente di gestire ogni funzione del veicolo con facilità e precisione.

All’interno, il comfort resta centrale. Sono presenti due letti matrimoniali, angolo cottura, prese per piccoli dispositivi e un sistema di sicurezza avanzato come Bear-Lock, che rendono il camper-van adatto anche a lunghi viaggi. Porte e portellone si sbloccano solo tramite app o comando, offrendo maggiore protezione. Il prezzo parte da 36 mila euro, insomma un bel investimento per chi cerca un vero mezzo da esplorazione.