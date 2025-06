Mazda CX-5 2026: il design svelato in anticipo da un’immagine trapelata online

Un’immagine comparsa sui social ha innescato la curiosità degli appassionati. Si tratta della Mazda CX-5. Uno dei SUV più iconici del marchio, si mostra in quella che sarà la sua veste definitiva per il 2026. La foto, pubblicata originariamente su Instagram da “Car Design News” e poi rilanciata dal portale Cochespias, mostra il veicolo privo di camuffature. Anche se la qualità dello scatto non è elevata, emergono chiaramente dettagli fondamentali del nuovo stile.

Tecnologia e propulsori: Mazda punta sul rinnovamento per restare competitiva

Il frontale si distingue per i nuovi gruppi ottici affusolati, che si fondono visivamente con una griglia centrale ridisegnata e arricchita da elementi cromati sottili. Il paraurti, ora più semplice e pulito, lascia spazio a nuove prese d’aria. Lateralmente, attorno ai passaruota, troviamo inserti in plastica grezza, anche se alcune versioni potrebbero offrire soluzioni più eleganti in tinta con la carrozzeria. Il lato posteriore non è ancora stato ufficialmente rivelato, ma dalle precedenti foto spia si intuisce la presenza di fari posteriori sottili e rivisitati. L’intera struttura sembra mantenere proporzioni simili a quelle della generazione attuale.

Oltre al design, anche gli interni subiranno un profondo aggiornamento. Anche se le immagini non rivelano ancora dettagli a riguardo, fonti vicine al progetto parlano di importanti interventi tecnologici. La nuova Mazda CX-5 integrerà una strumentazione interamente digitale e un sistema di intrattenimento aggiornato, in linea con gli standard più recenti del settore.

Sul fronte meccanico, la novità principale riguarda l’introduzione di un nuovo sistema Full-Hybrid sviluppato internamente. Soluzione disponibile fin dall’esordio commerciale. Nei mesi successivi, è previsto anche il debutto di un motore SkyActiv-Z da 2,5l. Quest’ultimo sarà progettato per migliorare prestazioni ed efficienza, rispettando al tempo stesso le normative ambientali più stringenti. Il suo arrivo, però, è atteso solo nel 2027. Il debutto ufficiale della nuova Mazda dovrebbe avvenire durante l’estate 2025. Invece, nelle concessionarie è previsto entro la fine dell’anno o nei primi mesi del 2026, a seconda dei mercati.