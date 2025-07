Kena Your Home, nuova promo per clienti stranieri

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile presso i suoi negozi fisici autorizzati una nuova offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata Kena Your Home, dedicata a tutti i nuovi clienti stranieri dell’operatore. Quest’ultima era già stata proposta in passato, ma ora ritorna ad un prezzo ancora più conveniente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Your Home, ritorna nei negozi la super offerta per i clienti stranieri

Kena Your Home è la nuova offerta mobile per i clienti stranieri resa disponibile nei negozi fisici autorizzati dall’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, quest’ultima era già stata proposta in passato dall’operatore, ma ora ritorna ad un prezzo ancora più conveniente. Tutti i nuovi clienti che la attiveranno, dovranno infatti ora pagare un costo di soli 5,99 euro al mese. In passato era stata invece proposta ad un prezzo più alto, par a 8,99 euro al mese.

Nello specifico, il bundle messo a disposizione rimane il medesimo della versione precedente. Anche qui abbiamo infatti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 sms da inviare verso tutti i numeri, 100 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere, tra cui Romania, Albania, Cina, Ucraina, Filippine, India, Bangladesh, Egitto e Pakistan, e fino a 150 GB di traffico dati, validi per navigare con una connettività massima pari al 4G.

Anche per questa offerta, l’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione. Un’altra novità riguarda la super promozione dell’operatore. In particolare fino alla giornata del prossimo 31 agosto 2025, gli utenti potranno attivare gratuitamente senza costi aggiuntivi la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Dopo questo periodo, però, gli utenti dovranno poi pagare un costo pari a 0,99 euro al mese per navigarein internet anche con connettività 5G.