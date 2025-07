Windows 7 arriva su Steam Deck: gli appassionati ora sognano

Portare Windows 7 su una Steam Deck non è un’impresa per tutti. Eppure, il risultato è stato raggiunto da Bob Pony, noto per i suoi esperimenti fuori dagli schemi. A testimoniarlo è uno scatto pubblicato su BlueSky che mostra il celebre sistema operativo Microsoft in funzione sulla console portatile di Valve. Il tutto, però, con alcune limitazioni tecnichetutt’altro che trascurabili.

Il problema principale riguarda la rotazione dello schermo, che resta orientato in verticale, rendendo l’interfaccia scomoda da utilizzare. La causa non va cercata nell’hardware in sé, quanto nella mancanza di driver grafici compatibili con la GPU integrata nel chip AMD “Van Gogh”, pensato appositamente per la Steam Deck. Sebbene questa GPU si basi sull’architettura RDNA2, la stessa di molte schede grafiche recenti, le sue specifiche sono sufficientemente diverse da impedire l’uso dei driver di Windows 7.

Una sfida tecnica, più che una scelta pratica

Dal punto di vista funzionale, Windows 7 non è più supportato da anni e presenta serie criticità in termini di sicurezza, motivo per cui usarlo oggi, soprattutto su una piattaforma connessa, è tutt’altro che consigliabile. Ma non è questo il punto: chi si lancia in operazioni del genere lo fa per passione, curiosità tecnica e voglia di sperimentare, più che per reali esigenze d’uso.

Bob Pony non è nuovo a simili imprese. In passato era riuscito a installare anche Windows 8.1 sulla console, seppur con altri problemi di compatibilità. Stavolta, l’esperimento con Windows 7 mostra chiaramente i limiti, ma anche le potenzialità di una comunità che continua a spingersi oltre le barriere imposte dal software ufficiale.

Un’ultima curiosità riguarda proprio il display della Steam Deck, nativamente progettato in modalità portrait e poi ruotato fisicamente per adattarsi all’uso orizzontale. Una scelta di ottimizzazione produttiva da parte di Valve, che oggi complica non poco la vita a chi tenta di far girare sistemi non pensati per quel tipo di configurazione.