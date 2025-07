Kena Mobile, 230GB al mese quasi gratis: ecco prezzo e altri contenuti

Kena Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM, ha lanciato un’offerta chiamata Promo Rush 130, studiata per intercettare gli utenti provenienti da Iliad e gestori virtuali. Con una combinazione di prezzo competitivo, ampia dotazione di giga e zero vincoli, questa proposta punta a inserirsi tra le soluzioni più vantaggiose del segmento medio.

I dettagli dell’offerta con cui Kena Mobile stravince sugli altri

Promo Rush 130 include 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 6,99€ al mese. Il primo mese è gratuito, un vantaggio concreto che consente di testare il servizio senza spese iniziali. Anche la spedizione della SIM è gratuita, rendendo l’offerta ancora più accessibile.

Un’offerta senza complicazioni: Kena si attiva facilmente

L’attivazione è semplice e può avvenire interamente online, senza l’obbligo di utilizzare SPID o altri strumenti digitali. La SIM viene consegnata a domicilio, e non sono richieste spese extra oltre al canone mensile fisso. L’unica condizione è quella di provenire da Iliad o da un operatore virtuale, requisito necessario per accedere alla promozione.

Rete TIM, prezzo Kena Mobile per gli utenti

Un elemento chiave è il fatto che Kena si appoggia alla rete TIM, una delle più affidabili e diffuse in Italia. Pur trattandosi di un operatore virtuale, l’utente beneficia quindi di una copertura solida e prestazioni stabili, anche nelle aree meno centrali. Il traffico dati è in 4G, sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani come streaming, social e videochiamate.

Un’offerta pensata per consumi elevati

Con i suoi 230 giga mensili, Promo Rush 130 si rivolge a chi utilizza lo smartphone in modo intensivo. Il prezzo contenuto, il primo mese gratuito e la totale assenza di costi nascosti rendono questa offerta una scelta logica per chi vuole molta connettività senza spendere troppo. Non resta che scegliere questa offerta che sta facendo già girare la testa a tantissimi utenti in giro per l’Italia.