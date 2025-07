Honda N-ONE e: la nuova city car mini e con caratteristiche sorprendenti

Durante l’ultimo Goodwood Festival of Speed 2025, tra modelli sportivi e concept avveniristici, gli occhi sono rimasti puntati sulla nuova Honda N-ONE e. Presentata inizialmente come concept, la city car elettrica ha sorpreso tutti trasformandosi subito in un modello di produzione. Honda ha scelto di mostrare l’auto esattamente così com’è, senza camuffamenti stranamente. Le prime immagini ufficiali confermano un design dalle forme squadrate e pulite, con chiari richiami alle celebri kei car giapponesi. Perché proprio questo stile? Perché spostarsi nelle metropoli diventa sempre più complesso e compattezza oggi significa libertà. Il frontale della Honda mostra una fascia scura, distintiva, che ingloba i fari LED circolari, elemento che conferisce carattere e riconoscibilità immediata. A colpire l’attenzione sono anche i due sportellini posizionati frontalmente ed uno, quello aperto, è destinato alla ricarica. Il secondo? Ancora non si sa, forse una doppia presa di corrente?

Proporzioni intelligenti per muoversi ovunque: la nuova Honda conquisterà anche l’Europa?

La struttura della Honda N-ONE e presenta ruote posizionate agli estremi per garantire il massimo del passo e uno sfruttamento intelligente degli spazi interni. Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo si preannuncia sorprendentemente accogliente. Gli interni ufficiali ancora non si mostrano, ma chi conosce Honda sa che anche i dettagli più nascosti vengono progettati con attenzione. La Honda N-ONE e è pensata per città dense di traffico, con parcheggi sempre più stretti. L’ispirazione alle kei car non è solo estetica, è infatti una scelta funzionale che promette praticità reale.

Honda ha annunciato ufficialmente che la N-ONE e non sarà solo per il Giappone e che la sua diffusione si estenderà ai mercati globali, Europa inclusa. Le specifiche tecniche, soprattutto quelle relative alla motorizzazione, restano per ora segrete. Con l’uscita di scena della precedente Honda e, questo nuovo modello viene già considerato il suo successore. Convincerà anche il pubblico europeo? Tutto dipenderà dal prezzo finale e dall’autonomia, elementi cruciali per chi oggi valuta una city car elettrica.