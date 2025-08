Honda N-One: la Kei car giapponese che presto debutterà anche in Europa

Come ben sappiamo, il Giappone spesso rappresenta la scintilla di inizio di vere e proprie rivoluzioni sia sociali che tecnologiche, l’ultimo ritrovato da questo punto di vista è rappresentato dalle micro automobili elettriche fatte appositamente per la circolazione in città definite come Kei car, delle vetture molto piccole pensate per muoversi all’interno dello spazio urbano in modo agile e veloce e con un’autonomia decisamente rispettabile, ovviamente adatta ad un utilizzo prettamente intra urbano.

All’interno di questo contesto, l’ultimo ritrovato che arriva dal Giappone che è molto presto sbarcherà all’interno del mercato europeo e è rappresentato dalla Honda N One, un’automobile che rispetta perfettamente quanto descritto sopra e consente di godere di ottime caratteristiche e comfort per una guida in città facile e sicura e soprattutto agile.

Ottime caratteristiche

L’auto di cui stiamo parlando è pensata nello specifico per offrire una percorrenza decisamente ottima abbinata ovviamente a caratteristiche pensate per movimenti all’interno di una città, quest’ultima infatti non è per nulla adatta a spostarsi all’interno di strade extraurbane, viste le dimensioni decisamente ridotte, nonostante tutto però l’auto è in grado di offrire 270 km di autonomia WLTC.

Come se non bastasse, dovrebbe essere presente la tecnologia one pedal Che consentirebbe di guidare la vettura utilizzando solo un pedale massimizzando sia i consumi ma anche il recupero di energia indeterminate circostanze, al momento non si hanno altre informazioni in merito il prezzo di vendita in Europa e i tempi di arrivo, ma sappiamo che dovrebbe sorbire all’interno del vecchio continente, tutto ciò che rimane da fare e aspettare per vedere se questo prodotto diventerà realtà, sicuramente si tratterebbe di una freccia in più all’arco della mobilità elettrica che andrebbe a facilitare i modi importante gli spostamenti all’interno delle città che da sempre sono troppo caotiche e congestionate da auto a motore termico che inquinano.