Google Pixel 10, 10 Pro e Pro XL certificati: il lancio dei nuovi top si avvicina

Google ha compiuto un passo decisivo verso il lancio della serie Pixel 10: tre nuovi dispositivi della gamma hanno infatti ottenuto la certificazione FCC negli Stati Uniti e quella IMDA a Singapore. Un doppio via libera che, di fatto, segna l’inizio del conto alla rovescia per la presentazione ufficiale, attesa per il 20 agosto. Manca dunque sempre meno e con le ultime informazioni sembra che il tutto stia arrivando finalmente ad avere una forma reale.

Nella banca dati americana sono comparsi i modelli GK2MP, GL066 e GLBW0, identificati come varianti del Pixel 10 base. Secondo le informazioni più attendibili, tra questi GK2MP potrebbe essere la versione dotata di connettività satellitare, una novità rilevante soprattutto per chi si trova spesso in zone senza copertura cellulare.

La connessione satellitare si estende ai modelli di fascia alta

Anche il Pixel 10 Pro ha lasciato tracce nelle certificazioni con i codici GEHN3, GN4F5 e G4QUR, affiancati da ulteriori sigle minori. In questo caso, alcune versioni dovrebbero offrire anch’esse supporto satellitare, permettendo di effettuare chiamate e inviare messaggi in assenza di rete tradizionale. Una funzione che sta rapidamente diventando uno standard nei dispositivi di fascia alta.

Chiude la lista il più grande della famiglia: Pixel 10 Pro XL, rilevato con i codici GUL82 e G45RY, anch’esso dotato dell’attesa funzionalità di emergenza via satellite. Google sembra puntare con convinzione su questa tecnologia, segno che la resilienza delle comunicazioni è ormai una priorità per gli smartphone di nuova generazione.

Verso la presentazione globale del 20 agosto

Anche l’autorità di Singapore ha confermato la certificazione dei tre modelli principali: Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. Il rilascio simultaneo delle approvazioni in più mercati rafforza l’ipotesi di un debutto globale coordinato a fine estate. Intanto, si moltiplicano le indiscrezioni anche su un quarto dispositivo: il Pixel 10 Pro Fold, la variante pieghevole attualmente al centro di nuove fughe di notizie tecniche.