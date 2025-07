OnePlus: la soluzione per caricare insieme smartphone e orologio

Nel mondo sempre più affollato di dispositivi digitali, la gestione dei cavi è diventata quasi una seccatura. A casa, in ufficio o durante i viaggi, capita spesso di dover portare con sé più fili e adattatori. Ciò per poter ricaricare smartphone, smartwatch e altri gadget. In tale contesto, OnePlus ha presentato una soluzione particolarmente interessante. Si tratta del OnePlus 2-in-1 SuperVOOC Cable, un cavo progettato per ricaricare due dispositivi alla volta. Riducendo così lo spazio occupato e migliorando la praticità. Tale accessorio si distingue per la sua configurazione versatile. Da un lato c’è un classico connettore USB-A. Mentre all’estremità opposta sono presenti due terminali. Un’uscita USB-C per la ricarica dello smartphone e un caricatore magnetico a disco dedicato agli smartwatch OnePlus. Il cavo è lungo 1,2 metri, una misura che garantisce una buona libertà d’uso. Ciò senza risultare ingombrante.

OnePlus presenta il suo nuovo 2-in-1 SuperVOOC Cable

Il cavo è capace di fornire una potenza di 67 W allo smartphone. Una velocità di ricarica elevata che consente di alimentare in modo rapido il dispositivo. Anche se risulta leggermente inferiore al massimo supportato da alcuni modelli OnePlus. Lo smartwatch, invece, viene ricaricato con una potenza di 10 W. Valore compatibile con gli ultimi modelli dell’azienda, come il OnePlus Watch 2, 2R, Watch 3 e Watch 3 (43 mm). In tal modo, un unico accessorio riesce a soddisfare le esigenze energetiche dei due dispositivi più importanti nella quotidianità digitale. Un vantaggio da non sottovalutare.

Il 2-in-1 SuperVOOC Cable è disponibile sul sito ufficiale di OnePlus. Viene venduto a un prezzo promozionale di 27,99 euro. Con uno sconto rispetto ai 34,99 euro di listino. L’offerta lo rende ancora più interessante per chi cerca una soluzione semplice ed efficace ai problemi di ricarica multipla. Con tale nuovo accessorio, OnePlus dimostra ancora come l’innovazione può nascere anche da idee pratiche. Le quali puntano a semplificare la vita degli utenti in modo concreto ed immediato.