Camper elettrico G3: la rivoluzione della mobilità green su quattro ruote

Non è più un’utopia il camper elettrico in grado di percorrere lunghe distanze senza rinunciare alla comodità. Il Grounded G3 rappresenta un punto di svolta nel mondo dei veicoli ricreazionali a batteria. Progettato a Detroit da un team di ex ingegneri SpaceX, questo mezzo vuole abbattere le barriere tradizionali dell’autonomia limitata. La base tecnica è offerta da General Motors, con due varianti, Chevrolet BrightDrop Zevo 400 e 600. Le differenze tra i modelli riguardano essenzialmente la lunghezza, che determina la spaziosità degli interni.

Comfort e connessione: il nuovo concetto di camper personalizzabile

Dotato di trazione integrale grazie a due motori elettrici, il camper G3 sviluppa una potenza di oltre 300 cavalli e 529Nm di coppia. Le prestazioni sono sostenute da un accumulatore che dovrebbe raggiungere una capacità di 173kWh. L’autonomia stimata è di 435km con una singola ricarica, secondo lo standard americano EPA, noto per la sua precisione. Una cifra notevole, soprattutto considerando le dimensioni del mezzo. La ricarica è possibile tramite qualsiasi colonnina in corrente continua o alternata, e c’è piena compatibilità con il connettore NACS per accedere anche ai Supercharger Tesla.

Oltre alla meccanica avanzata, Grounded G3 offre un livello di personalizzazione senza precedenti. Tre gli allestimenti disponibili, ovvero Form, Function e Freedom, con prezzi da 165.000 a 200.000 dollari. Ogni versione propone dotazioni diverse, dalle cucine migliorate ai bagni accessoriati, fino alle finiture interne personalizzabili. Il modello più completo include una batteria LFP da 20kWh che alimenta gli elettrodomestici di bordo, supportata anche da pannelli solari da 1kW posizionati sul tetto.

A rendere l’esperienza ancora più completa c’è la connessione Starlink, che assicura accesso a internet anche in aree più isolate. La funzione Vehicle-to-Load da 1,4kW permette poi di utilizzare l’energia accumulata per alimentare dispositivi esterni. Le prime consegne del G3 sono previste già nel mese di Luglio. Insomma, un gioiello così non si era mai visto prima.