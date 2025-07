Adidas rivoluziona le scarpe 3D: ora arrivano anche con i lacci

La stampa 3D ha già rivoluzionato il modo in cui Adidas produce alcune delle sue sneakers più iconiche, ma adesso il brand sportivo tedesco compie un passo in avanti ulteriore verso l’evoluzione del design e della funzionalità. Le scarpe stampate in 3D arrivano anche con i lacci. Una scelta apparentemente semplice, ma che segna un cambiamento importante nell’equilibrio tra estetica del futuro e usabilità.

Le nuove versioni delle Futurecraft 4D, le sneakers più avanzate della gamma Adidas, mantengono la suola stampata in 3D con tecnologia Digital Light Synthesis, nota per la sua precisione, ammortizzazione reattiva e leggerezza. Tuttavia, a differenza delle versioni precedenti, pensate più per promuovere performance e sperimentazione, ora vengono proposte anche in una variante con lacci, ideate per un uso quotidiano e per chi non vuole rinunciare ad un elemento classico delle calzature.

Innovazione e tradizione si incontrano nella nuova linea 4D delle scarpe Adidas

L’introduzione dei lacci nelle scarpe 3D segna un ritorno alla funzionalità. Se da un lato la stampa tridimensionale consente una costruzione personalizzata e senza cuciture, dall’altro lato il laccio resta ancora il sistema più intuitivo e versatile per adattare la scarpa al piede, soprattutto durante lunghe camminate o allenamenti. Con questa nuova soluzione, Adidas cerca di rendere le sue gamme di modelli 4D più accessibili e meno “concettuali”, abbracciando un pubblico più ampio. Non più solo oggetti di design da mostrare, ma vere e proprie scarpe tecniche da indossare ogni giorno, con il supporto dell’innovazione ma senza sacrificare la praticità.

Le nuove Futurecraft 4D con lacci, dunque, si posizionano come un perfetto esempio di equilibrio tra tecnologia e comfort. Non è un semplice esercizio di stile, ma un’evoluzione concreta che dimostra come la stampa 3D possa convivere con elementi tradizionali, migliorando la calzata senza snaturare l’identità del prodotto. Il futuro delle sneakers potrebbe dunque passare da qui, dai materiali avanzati, il design stampato e il comfort su misura, ma sempre con quel dettaglio familiare che fa la differenza—come un paio di lacci, per l’appunto.