Rowenta lancia AeroSteam: stiratura verticale in 30 secondi

Nel mondo degli elettrodomestici dedicati alla cura della persona e della casa, Rowenta è da sempre sinonimo di qualità e innovazione. Uno degli ultimi prodotti lanciato dall’azienda è pensato per la stiratura ed è il nuovo AeroSteam, uno stiratore verticale compatto e veloce. Un dispositivo innovativo progettato per semplificare la propria routine quotidiana. Il suo punto di forza? È pronto all’uso in soli 30 secondi, un dettaglio che fa davvero la differenza soprattutto per chi vive ritmi frenetici e ha bisogno di sistemare rapidamente capi stropicciati.

Compatto, potente e subito pronto all’uso in soli 30 secondi, è il nuovo stiratore AeroSteam di Rowenta

AeroSteam è stato progettato per offrire un’alternativa rapida e pratica al ferro da stiro tradizionale, senza rinunciare all’efficacia. Grazie alla tecnologia a vapore continuo e alla potenza di 1500 W, riesce a eliminare pieghe e cattivi odori da camicie, giacche, abiti e tessuti delicati senza la necessità di un’asse da stiro. Il design compatto e leggero lo rende facile da maneggiare e da trasportare, perfetto anche da portare in viaggio o da tenere sempre pronto all’uso per un ritocco dell’ultimo minuto. Il serbatoio dell’acqua è facilmente ricaricabile e garantisce diversi minuti di autonomia, mentre il getto del vapore è sufficientemente potente a tal punto da poter trattare anche tessuti più consistenti.

Un altro punto a favore è la versatilità. AeroSteam può essere utilizzato anche in posizione orizzontale per piccoli ritocchi su superfici piane o tessuti già appesi. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di capi, compresi quelli più delicati come la seta o la lana, senza correre il rischio di bruciarli o rovinarli. Con AeroSteam, Rowenta punta a conquistare chi cerca efficienza, velocità e praticità in un unico prodotto, senza rinunciare allo stile. Una soluzione moderna per uno stile di vita dinamico, dove anche un capo perfettamente stirato fa la sua parte.