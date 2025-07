Pebblebee Clip si rinnova: il tracker diventa uno strumento di sicurezza personale

L’industria degli accessori smart continua a sorprendere. Questa volta a far parlare di sé è Pebblebee, marchio già noto per i suoi dispositivi anti-smarrimento compatibili con gli ecosistemi Apple e Google. Con un aggiornamento annunciato di recente, il suo Clip tracker abbandona il ruolo di semplice localizzatore per trasformarsi in un vero e proprio device per la sicurezza personale.

Pebblebee Clip: sicurezza accessibile a tutti, niente abbonamenti e funzioni testabili

Con la nuova funzione “Alert”, il piccolo tracker introduce un sistema d’emergenza che può salvare in situazioni di pericolo. Basta premere ripetutamente il tasto integrato per attivare un allarme acustico da 97 decibel, accompagnato da un segnale luminoso lampeggiante. Esso serve ovviamente ad attirare l’attenzione, ma non solo in quanto ha anche lo scopo di dissuadere eventuali aggressori. Il design del comando è studiato per prevenire attivazioni accidentali, infatti è molto semplice e sicuro da usare.

Oltre al forte segnale sonoro e visivo, il Pebblebee Clip invia anche una notifica con la posizione precisa al contatto d’emergenza selezionato tramite l’app. La funzione, chiamata Safety Circle, non richiede all’altra persona di scaricare nulla o registrarsi. Al momento si può scegliere un solo destinatario, ma l’azienda ha promesso che presto sarà possibile aggiungerne altri.

Il sistema include anche una modalità test, utile per prendere confidenza con il dispositivo. In caso di attivazione per errore o situazione risolta, l’allarme può essere disattivato manualmente. Anche in quel caso, il contatto riceve una notifica che conferma l’interruzione volontaria dell’emergenza. A rendere tutto ancora più interessante è il fatto che la nuova funzione è gratuita per tutti i possessori del Clip, al contrario di quanto fa Tile, che offre servizi simili solo a pagamento. Il Pebble Bee Clip è acquistabile al prezzo di 36,95€ sul sito ufficiale. Attualmente è l’unico della linea con funzione Alert, ma l’azienda ha già annunciato l’estensione futura agli altri modelli CardUniversal e Tag Universal