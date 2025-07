Apple iPhone 16e non è mai costato così POCO su Amazon: lo sconto è da IMPAZZIRE

Apple iPhone 16e può davvero essere considerato a tutti gli effetti il compagno ideale per gli utenti che vogliono entrare nel mondo Apple, ma senza essere costretti ad investire un quantitativo di denaro troppo elevato, godendo nello stesso tempo di tutti i plus che caratterizzano l’ecosistema dell’azienda di Cupertino. Con lo sconto Amazon di oggi il prodotto diventa ancora più economico,

Lo smartphone viene commercializzato di base con sistema operativo iOS 18, risultando perfettamente aggiornato ed in linea con i modelli più costosi, ma allo stesso tempo ha dimensioni estremamente contenute: 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, per un peso pensate di soli 167 grammi. La sua scheda tecnica prosegue con processore Apple A18, esa-core caratteristico della generazione corrente, con 4,04GHz di frequenza di clock per prestazioni comunque molto valide.

Il display è da 6,1 pollici di diagonale, è il solito Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, che viene affiancato dalla presenza di una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, ed anche protezione Ceramic Shield contro urti e graffi. La differenza con i modelli più costosi la troviamo più che altro nel sensore fotografico, difatti posteriormente ne è stato integrato solo uno, da 48 megapixel, con risoluzione 8000 x 6000 pixel.

Apple iPhone 16e è in super sconto oggi su Amazon

La spesa per l’acquisto di Apple iPhone 16e non potrebbe essere più bassa, proprio perché oggi il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 779 euro per il suo acquisto definitivo, partendo comunque da un listino di 859 euro, circa 100 euro in più. L’unica colorazione disponibile a questo link è la Bianca, ma con spedizione a domicilio in tempi veramente ridotti.

E’ sicuramente l’occasione migliore da sfruttare subito per mettere le mani su uno dei migliori modelli in circolazione, almeno in questa fascia di prezzo.