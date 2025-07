WhatsApp introduce le domande nei canali: più interazione per gli utenti iOS

Meta sta lavorando a una nuova funzionalità per WhatsApp che promette di rivoluzionare l’interazione all’interno dei canali. Si tratta delle domande aperte, un’idea pensata per favorire la partecipazione attiva dei follower e stimolare il dialogo tra utenti e amministratori. La novità è stata individuata nella versione beta 25.20.10.73 dell’app per iOS, distribuita attraverso il programma TestFlight.

WhatsApp: più privacy e controllo per gli amministratori dei canali

La funzione prende il nome di “Channel question message” e consente agli amministratori di inviare una domanda specifica tramite il consueto menù degli allegati, dove ora compare anche l’opzione “Domande”. Una volta pubblicata, la richiesta apparirà come aggiornamento nel canale, dando la possibilità a tutti i follower di rispondere direttamente. Rispetto ai sondaggi, già disponibili in versioni beta precedenti, tale strumento consente risposte libere. Nel senso che non sono vincolate a scelte preimpostate.

Chi gestisce un canale potrà visualizzare in qualsiasi momento tutte le risposte ricevute, che saranno raccolte in modo ordinato nella sezione dove è stata pubblicata la domanda. Se l’amministratore decide di eliminare la domanda, anche tutte le risposte associate verranno rimosse definitivamente, senza possibilità di recupero.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la gestione della privacy. Le risposte inviate non saranno visibili agli altri membri del canale, ma solo all’amministratore. Questo dettaglio offre un ambiente più sicuro e riservato, incoraggiando gli utenti a fornire opinioni e suggerimenti con maggiore libertà. La nuova funzionalità potrà essere impiegata per raccogliere feedback su contenuti, organizzare eventi o semplicemente capire cosa interessa alla community.

Attualmente è ancora in fase di sviluppo e non accessibile neanche ai betatester. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve. In ogni caso per essere sempre aggiornati sulle ultime novità introdotte dalla piattaforma vi consigliamo di seguire il blog ufficiale di Whatsapp, webeta Info. Sarà qui infatti che verranno annunciare in anticipo tutte le modifiche che verranno presentate in future, in versione beta e/o ufficiali.