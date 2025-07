HoMobile punta sulla chiarezza: 5G, trasparenza e zero sorprese

Con una promessa di trasparenza totale, HoMobile lancia una nuova promozione puntando tutto su velocità, libertà e chiarezza. A soli 9,99€ al mese, l’operatore virtuale infatti consente di navigare in 5G con 200GB, minuti e SMS illimitati. La SIM è gratuita, mentre il costo di attivazione parte da 2,99€, variabile in base all’operatore di provenienza. Al momento della prima ricarica, obbligatoria e pari a 10€, viene scalato il primo mese dell’offerta, rendendo il costo totale iniziale pari a 12,99€.

HoMobile: un’esperienza senza vincoli per chi cerca affidabilità e controllo

HoMobile fa della semplicità uno dei suoi punti di forza.Le offerte sono prive di costi nascosti e i servizi a pagamento come suonerie o abbonamenti digitali sono disattivati di default. L’utente può decidere in qualsiasi momento se riattivarli tramite app, evitando addebiti indesiderati. In più, l’app ho. consente una gestione completa della linea, inclusi credito residuo, trasferimento di chiamata e autoricarica. Con oltre 3.000 punti vendita e la possibilità di attivare anche una eSIM in pochi minuti, la portabilità del numero diventa rapida e personalizzabile.

La filosofia di HoMobile si basa sulla totale autonomia del cliente. Non sono richiesti IBAN né carte di credito per i rinnovi mensili. Non esistono penali in caso di disattivazione e ognuno è libero di ricaricare quando preferisce, attraverso app, sito, ricevitorie, tabaccherie o edicole convenzionate. Anche all’estero, i vantaggi continuano. Infatti nell’Unione Europea è possibile utilizzare minuti, SMS e fino a 12,60GB di traffico senza altri pagamenti.

Chi viaggia fuori dall’UE può consultare facilmente le tariffe a consumo per le chiamate internazionali o il roaming. L’offerta include anche l’assistenza via WhatsApp che garantisce supporto diretto e immediato. Infine, per chi vuole ancora più Giga, è disponibile una variante da 250GB a soli 11,99€ al mese. Una rete solida, un’app intuitiva e la formula “Soddisfatti ho. rimborsati” completano un servizio pensato per utenti moderni, esigenti e indipendenti.