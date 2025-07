AliExpress, dovete subito ACQUISTARE il prodotto targato XIAOMI

AliExpress è famosa non solo per i prezzi sempre competitivi e dal risparmio assicurato legati al mondo della tecnologia, ma anche per mettere a disposizione dei consumatori offerte speciali che spaziano anche in altri ambiti e campi, come nel caso dell’ombrello Xiaomi.

I più attenti conoscitori del brand sapranno che l’azienda non solo si occupa di prodotti tecnologici dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, ma spesso ha esteso la propria sfera di influenza anche verso elementi che non rientrassero perfettamente nello stesso settore, sebbene comunque fossero di uso comune e quotidiano. E’ questo il caso dell’ombrello automatico, caratterizzato da un design sicuramente notevole, moderno, pulito e decisamente alla moda, affiancato dalla presenza di materiali di realizzazione di qualità superiore alla fascia di prezzo di posizionamento.

AliExpress: acquistate l’ombrello Xiaomi a questo prezzo

La spesa per l’acquisto di un prodotto di questo tipo non è mai troppo elevata, anche se va detto che la presenza del marchio Xiaomi ha fatto schizzare il valore iniziale a 27,83 euro, per poi scendere fortunatamente per merito dell’offerta AliExpress, fino a soli 7,07 euro. Premete qui per acquistarlo subito.

Se siete interessati all’acquisto del prodotto, dovete comunque sapere che può essere acquistato in quattro colorazioni differenti tra loro, con verniciature opache, materiali soft touch, ed un’eleganza davvero ottima. Il diametro dell’ombrello, una volta aperto, è di circa 108 centimetri, mentre quando richiuso misura esattamente 32 x 6 centimetri (l’altezza aperta, con tutto il manico disteso è di 64cm).

Il prodotto viene spedito direttamente dall’Italia, con consegna tramite Poste Italiane, i tempi sono ridotti, si parla di circa una settimana (non lavorativa), per avere la merce direttamente presso il proprio domicilio. Nel caso in cui ci fossero problemi durante il trasporto, il prodotto verrà rimborsato completamente, oppure verrà fornito un codice sconto nell’eventualità in cui la consegna dovesse avvenire in ritardo.