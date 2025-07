AliExpress, che occasione: smartphone Realme scontato del 42%

Acquistare uno smartphone Realme vuol dire, oltre a godere di specifiche tecniche recenti e di alta qualità, anche riuscire a spendere molto meno dei principali competitors. Tutto questo di listino, se poi ci aggiungete anche l’offerta di AliExpress, è facile capire che la spesa finale da sostenere sarà davvero ridotta.

Oggi vi parliamo di Realme 12, uno smartphone che a prima vista potrebbe sembrare vecchio, ma che in realtà è stato lanciato sul mercato agli inizi del 2024. Trattasi di un prodotto da 188 grammi, con dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,69 millimetri di spessore, al cui fianco trova posto un display sufficientemente ampio: 6,72 pollici di diagonale, trattandosi comunque di un IPS LCD con refresh rate a 120Hz, ed anche densità di 392 ppi.

Il comparto fotografico resta essere comunque di ottima qualità, poi si trova un sensore da 108 megapixel, affiancato da ultragrandangolare da 2 megapixel, il tutto per riuscire a realizzare al massimo scatti da 12000 x 9000 pixel, con angolo di visuale di 89 gradi. Anteriormente, invece, spicca la presenza di un sensore da 8 megapixel con apertura F2.

AliExpress: che occasione con la nuova offerta su Realme 12

E’ a tutti gli effetti uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora, il Realme 12 viene a costare solamente 189,99 euro, contro i 443,26 euro previsti di listino, almeno per quanto riguarda la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ordinatelo subito qui.

A questo prezzo, è importante ricordarlo, è disponibile solamente la colorazione Champagne, con finitura in simil tessuto sulla parte posteriore del terminale. La batteria rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo comunque un componente da 5000mAh, con ricarica rapida e capacità di facilitare l’utilizzo del terminale per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla ricarica. Non mancano all’appello nemmeno il WiFi 802.11 ac, passando poi per bluetooth 5.2, con A2DP/LE, USB type-C, che è solo 2.0, per finire con chip GPS.