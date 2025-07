WhatsApp: l’inganno è servito e YouTube ci finisce di mezzo

Ogni giorno tutti gli utenti sparsi per il mondo utilizzano tra le varie applicazioni sicuramente WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanee infatti consente a tutti gli utenti di restare costantemente connessi con i loro affetti in modo da scambiare messaggi e informazioni di vario genere, il merito ovviamente è della piattaforma tinta di verde dal momento che quest’ultima consente agli utenti di sfruttare funzionalità decisamente utili e sempre al passo coi tempi.

Col passare degli anni tutto ciò ha permesso WhatsApp di diventare l’applicazione più utilizzata in tutto il mondo con una platea di utenti composta da miliardi di account, questa serie di elementi però oltre a rappresentare motivo di orgoglio per la piattaforma, purtroppo rappresenta anche un problema dal momento che i truffatori si sono resi conto che utilizzare WhatsApp è la chiave di accesso a molte più potenziali vittime rispetto a qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ecco perché le truffe su WhatsApp sono diventate ormai un elemento all’ordine del giorno.

Le truffe WhatsApp sono esplose ormai da diversi mesi e qui in Italia ne è arrivata una nuova che sta davvero seminando il panico, si tratta di una truffa davvero subdola dal momento che sfrutta il buon nome di YouTube per ingannare le vittime, scopriamo come funziona il tutto in modo da difenderci come si deve.

Regalano soldi e poi te li rubano

La truffa in questione esordisce con un messaggio che i truffatori inviano la vittima spacciandosi per YouTube e promettendo bonifici di qualche decina di euro in cambio di qualche like o di qualche commento sotto ad alcuni video, la vera sorpresa è rappresentata dal fatto che i bonifici arrivano veramente alle vittime e servono a conquistare la loro fiducia, dopodiché però i truffatori propongono al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendo la restituzione moltiplicata però svariate volte, ovviamente si tratta di un vero e proprio inganno dal momento che quei soldi sparirebbero in pochi secondi, ricordate che chiunque vi promette soldi facili sul web probabilmente se non al 100% vi sta mentendo e vuole derubarvi.